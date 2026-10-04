"Przekroczyliście granicę". Piątkowska oburzona po zachowaniu dziennikarzy

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

- Przekroczyliście granicę, która jest granicą nieprzekraczalną. Podnieśliście rękę na moją rodzinę i na moje dziecko - powiedziała podczas niedzielnej konferencji prasowej Monika Piątkowska. Kandydatka na prezydenta Krakowa odniosła się do zachowania dziennikarzy stacji wPolsce24, którzy wjechali na zamknięte osiedle, gdzie mieszka jej syn. Zapowiedziała także podjęcie kroków prawnych. Jest odpowiedź redaktora naczelnego stacji.

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Monika Piątkowska w ciemnej marynarce i białej koszuli rozmawia z mężczyzną w garniturze; w tle inne osoby.
Monika Piątkowska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko dziennikarzomArtur Barbarowski East News

W skrócie

  • Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa, zamierza podjąć działania prawne po incydencie z dziennikarzami na terenie zamkniętego osiedla, gdzie mieszka jej syn.
  • Piątkowska uznała wtargnięcie dziennikarzy stacji wPolsce24 na osiedle za stalking jej dziecka i zapowiedziała rezygnację z udziału w debacie proponowanej przez tę stację.
  • W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, po wcześniejszym odwołaniu Aleksandra Miszalskiego.
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Kandydatka na prezydenta Krakowa Monika Piątkowska poinformowała w niedzielę, że w czasie jej piątkowej konferencji prasowej dziennikarze stacji wPolsce24 wtargnęli na strzeżone osiedle pod Warszawą, gdzie mieszka jej syn. Oceniła, że było to stalkowanie jej nastoletniego dziecka i zapowiedziała, że podejmie w tej sprawie kroki prawne.

- Są w naszym mieście środowiska, które są gotowe zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żeby dorwać się do władzy. Są w naszym mieście środowiska, które nie mają żadnych hamulców, żadnych granic. Które walczą w sposób brutalny, łamiący prawo, nie tylko z kandydatką, ale z jej rodziną. To jest ta granica, której ja nie pozwolę przekroczyć - zadeklarowała Monika Piątkowska podczas niedzielnego wystąpienia.

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"Granica została przekroczona". Piątkowska reaguje na działania telewizji w Polsce24

Wcześniej na jej profilu w mediach społecznościowych ukazało się oświadczenie, w którym podkreśliła, że jej dziecko nie jest osobą publiczną, a ją - jako matkę - ta sytuacja dotknęła szczególnie. "Granica między politycznym sporem a prywatnością mojej rodziny została przekroczona" - zaznaczyła.

Podczas niedzielnej konferencji prasowej poinformowała też, że nie weźmie udziału w zaproponowanej jej przez stację wPolsce24 debacie. - Przekroczyliście granicę, która jest granicą nieprzekraczalną. Podnieśliście rękę na moją rodzinę i na moje dziecko - powiedziała.

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Stacja odpowiada Piątkowskiej. "Poważne nadużycie"

Na oświadczenie i słowa Piątkowskiej zareagował redaktor naczelny stacji wPolsce24 Jacek Karnowski.

"Reporter telewizji wPolsce24 nie nagrywał, nie chciał nagrywać, nie szukał, nie wypatrywał pełnoletniego syna pani Moniki Piątkowskiej. Wjechał na osiedle i nagrał zwyczajową sondę wśród mieszkańców. Insynuacja dotyczącą syna jest albo zwykłą ściemą, albo dotyczy innej redakcji" - przekazał w mediach społecznościowych.

Do swojego wpisu Karnowski dołączył oficjalne stanowisko dyrektora programowego Mariusza Pilisa. Zarzuty kandydatki o "ataku na dziecko" określił on mianem "poważnego nadużycia".

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"Zajęliśmy się osobą kandydatki na prezydenta Krakowa, jej deklarowanymi związkami z miastem oraz kwestią jej faktycznego miejsca zamieszkania" - przekazał Pilis. Dodał też, że "nie ma akceptacji dla fotografowania ani śledzenia osób niepublicznych, w szczególności dzieci".

Jak zapewniają przedstawiciele stacji, ekipa telewizji wjechała na osiedle przez otwartą bramę, oznakowanym samochodem. Celem dziennikarzy miało być przeprowadzenie sondy wśród losowych mieszkańców. O tym, że osiedle jest prywatne i zamknięte mieli dowiedzieć się od ochroniarza.

"Wszelkie insynuacje, dotyczące obserwowania pełnoletniego syna kandydatki na prezydenta Krakowa i nagrywania są nieprawdziwe" - stwierdził Pilis, ponawiając zaproszenie kandydatki do debaty.

Wybory w Krakowie. Kiedy odbędzie się druga tura?

Druga tura przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się 11 października. Wezmą w niej udział radny miejski Łukasz Gibała, który w pierwszej turze uzyskał 36,38 proc. oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, na którą zagłosowało 29,91 proc. wyborców.

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.

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