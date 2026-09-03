W skrócie 12 osób zgłosiło chęć kandydowania w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa, które zaplanowano na 27 września; komisja zarejestrowała już cztery kandydatury, a pozostałe są w trakcie weryfikacji.

Komisja wyborcza zakończyła przyjmowanie zgłoszeń i podpisów poparcia, analizując ich poprawność i zapowiadając decyzję o rejestracji kandydatów do poniedziałku.

Do czasu wyboru nowego prezydenta funkcję tę pełni zastępca odwołanego prezydenta, Stanisław Kracik.

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Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie poinformował dziennikarzy, że w czwartek o godz. 16 zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na prezydenta miasta.

Przedterminowe wybory w Krakowie. 12 kandydatów na prezydenta miasta

Spośród nich czworo zostało już zarejestrowanych: Michał Drewnicki (PiS),Monika Piątkowska (popierana przez KO i PSL), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów majowego referendum) i Aleksandra Owca (Partia Razem)

Do tego czasu komisja przyjęła zgłoszenia wraz z wymaganą liczbą podpisów także od: Mariana Banasia (byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli), Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja),Łukasza Gibały (komitet Kraków dla Mieszkańców), Darii Gosek-Popiołek (Lewica), Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej), Stanisława Kułacha, Sławomira Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska) i Marty Ratuszyńskiej.

- Przewidujemy, że podpisy złożone w czwartek przez kandydatów zweryfikujemy do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata o godz. 16 - poinformował przewodniczący komisji.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO).

Wybory prezydenta Krakowa 2026. Komisja weryfikuje podpisy kandydatów

Czwartek był ostatnim dniem, kiedy osoby deklarujące start w wyborach prezydenta Krakowa mogły zbierać podpisy poparcia dla swojej kandydatury. Do godz. 16 miały także czas na złożenie w miejskiej komisji wyborczej co najmniej 3 tys. podpisów wraz z danymi takimi jak m.in. PESEL i adres.

Według przewodniczącego komisji, liczba odrzucanych podpisów zawierających błędy jest podobna w przypadku wszystkich kandydatów, a wyjątek stanowił radny miejski, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała, któremu komisja zakwestionowała większość - ponad 3 tys. - podpisów z powodu braku słowa "Kraków" przy adresie mieszkańca. Kandydat ten w czwartek złożył dodatkowe brakujące podpisy.

Zgodnie z przepisami do 14 września Miejska Komisja Wyborcza poda do publicznej wiadomości obwieszczenie o zarejestrowanych, w kolejności alfabetycznej, kandydatach na prezydenta miasta.

Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję tę pełni wcześniejszy zastępca odwołanego prezydenta - Stanisław Kracik.



