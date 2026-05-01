W skrócie PiS postanowił zbojkotować krakowskie uroczystości z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zalecając udział w alternatywnej mszy u bernardynów.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że decyzja Barbary Nowak to prywatna inicjatywa i nie jest stanowiskiem partii.

Zakon bernardynów wydał oświadczenie, że pomysł organizacji alternatywnej mszy nie był konsultowany ani autoryzowany przez kościół.

W niedzielę w całej Polsce odbędą się uroczystości z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Krakowie zaplanowano m.in. mszę w katedrze wawelskiej. Organizatorem jest wojewoda małopolski z PSL, Krzysztof Klęczar.

Lokalne PiS postanowiło zbojkotować to wydarzenie. Stosowne polecenie wydała zarządzająca lokalnymi strukturami radnaBarbara Nowak. Informację przekazał Onet.

Nowak miała zalecić swoim współpracownikom, aby udali się na alternatywną mszę, organizowaną przez krakowski kościół bernardynów.

Na doniesienia mediów zareagowała zarówno centrala Prawa i Sprawiedliwości, jaki i zakon bernardynów.

"Komunikat p. Barbary Nowak rozesłany do struktur PiS-u w sprawie krakowskich uroczystości 3 maja nie jest stanowiskiem partii" - napisał na X rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Poseł podkreślił, że mamy do czynienia z "prywatną inicjatywą Barbary Nowak". Według Bochenka 3 maja jest datą, która powinna łączyć, a nie dzielić.

"Jest to święto patriotyzmu, odwołujące się do ważnych dla naszych rodaków wartości, takich jak wolność, niepodległość i własne, suwerenne państwo. Pielęgnujmy te wartości wspólnie, świętując uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji" - zaapelował.

Rzecznik prasowy zakonu bernardynów w Krakowie wydał krótkie oświadczenie, odnosząc się do inicjatywy radnej Barbary Nowak.

"Pomysł ten w żaden sposób nie był konsultowany ani z rektorem kościoła, ani z zarządem prowincji Ojców Bernardynów. Tym bardziej nie jest on naszą inicjatywą" - przekazał.

Kościół bernardynów w Krakowie znajduje się u podnóża wzgórza wawelskiego. Obie świątynie dzieli odległość kilkuset metrów.

