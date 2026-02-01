W skrócie Mieszkańcy Małopolski protestowali na zakopiance przeciwko budowie nowego odcinka drogi ekspresowej S7.

Protestujący obawiają się wyburzeń, przesiedleń oraz podziału miejscowości przez nową drogę.

Przedstawione przez GDDKiA warianty budowy w ocenie mieszkańców nie stanowią realnej alternatywy.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 ma skomunikować Kraków z Mysłowicami. To silnie zurbanizowany region, w którym w ostatnich latach - w związku z zapewnieniami władz, że nowe drogi nie będą tam budowane - powstało wiele osiedli.

- Nasze państwo zwolniło ten teren, mówiło: tu nie będzie żadnej drogi, będzie tylko zakopianka, róbcie co chcecie na tym terenie - powiedział jeden z protestujących na zakopiance w okolicach wsi Gaj pod Krakowem.

Protesty na zakopiance. Mieszkańcy nie chcą budowy nowej S7

Według mieszkańców budowa drogi będzie się wiązać z wysiedleniami i wyburzeniem nawet 300 domów. Sytuacja jest tym trudniejsza, że dla części mieszkańców byłoby to już drugie wysiedlenie. Część z nich zamieszkała pod Krakowem po tym, jak musieli opuścić swoje domy w związku z budową tamy w Dobczycach.

- S7 byłaby trzecią inwestycją, która by gminę przecinała w zasadzie na trzy części, zamykając pewnie jedną trzecią czy prawie połowę gminy pomiędzy dwoma bardzo ruchliwym drogami, zmuszając mieszkańców do życia w hałasie, w smogu, w spalinach - powiedział jeden z protestujących.

Mieszkańcy nie chcą żyć "w hałasie, w smogu, w spalinach". "Oszukano społeczeństwo"

Mieszkańcy oprócz dzielenia miejscowości trasą i energochłonnymi ekranami obawiają się także utraty dostępu do sieci wodociągowej. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaproponowała sześć wariantów budowy nowej trasy, jednak według mieszkańców wybór jest pozorny.

- Oszukano społeczeństwo, bo pokazano teoretycznie sześć wariantów, a jest to tak naprawdę jeden południowy korytarz, który jest obarczony tymi samymi wadami, nie ma żadnej realnej alternatywy. Proponuje się społeczeństwu tzw. zakopiankę bis, która nie rozwiązuje żadnych problemów - mówi mieszkanka.

Problem jest tym bardziej złożony, że poszczególne miejscowości mają rozbieżne interesy i nie sposób wypracować jednolitego projektu mieszkańców. Przeważa wśród nich opinia, że najlepiej byłoby, gdyby GDDKiA, która prowadzi aktualnie konsultacje społeczne w sprawie budowy S7, w ogóle zrezygnowała z rozbudowy infrastruktury w tym regionie.

