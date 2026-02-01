Protesty w Małopolsce. Mieszkańcy nie zgadzają się na "zakopiankę bis"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Zakończyły się blokujące ruch na zakopiance protesty mieszkańców przeciwko budowie trasy S7. Według nich wytyczenie nowej drogi ekspresowej wiązać się będzie z wyburzeniami domów i przesiedleniami oraz podzieli podkrakowskie miejscowości na nieskomunikowane ze sobą części. - Oszukano społeczeństwo - oceniła jedna z protestujących.

Grupa ludzi w żółtych kamizelkach odblaskowych blokuje drogę i trzyma transparenty protestacyjne przeciwko budowie drogi S7. Na transparentach widoczne slogany i hasła związane z ochroną środowiska i sprzeciwem wobec inwestycji drogowej.
Mieszkańcy Małopolski protestują przeciwko budowie nowego odcinka S7Polsat Newsmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Mieszkańcy Małopolski protestowali na zakopiance przeciwko budowie nowego odcinka drogi ekspresowej S7.
  • Protestujący obawiają się wyburzeń, przesiedleń oraz podziału miejscowości przez nową drogę.
  • Przedstawione przez GDDKiA warianty budowy w ocenie mieszkańców nie stanowią realnej alternatywy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 ma skomunikować Kraków z Mysłowicami. To silnie zurbanizowany region, w którym w ostatnich latach - w związku z zapewnieniami władz, że nowe drogi nie będą tam budowane - powstało wiele osiedli.

Zobacz również:

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Małopolskie

Gra o Kraków. Nie chodzi tylko o Miszalskiego

Dawid Serafin
Dawid Serafin

    - Nasze państwo zwolniło ten teren, mówiło: tu nie będzie żadnej drogi, będzie tylko zakopianka, róbcie co chcecie na tym terenie - powiedział jeden z protestujących na zakopiance w okolicach wsi Gaj pod Krakowem.

    Protesty na zakopiance. Mieszkańcy nie chcą budowy nowej S7

    Według mieszkańców budowa drogi będzie się wiązać z wysiedleniami i wyburzeniem nawet 300 domów. Sytuacja jest tym trudniejsza, że dla części mieszkańców byłoby to już drugie wysiedlenie. Część z nich zamieszkała pod Krakowem po tym, jak musieli opuścić swoje domy w związku z budową tamy w Dobczycach.

    Zobacz również:

    Antalya. Wypadek autokaru, pojazd staranował barierki
    Świat

    Turcja. Tragiczny wypadek w popularnym kurorcie. Wiele ofiar i rannych

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak

      - S7 byłaby trzecią inwestycją, która by gminę przecinała w zasadzie na trzy części, zamykając pewnie jedną trzecią czy prawie połowę gminy pomiędzy dwoma bardzo ruchliwym drogami, zmuszając mieszkańców do życia w hałasie, w smogu, w spalinach - powiedział jeden z protestujących.

      Mieszkańcy nie chcą żyć "w hałasie, w smogu, w spalinach". "Oszukano społeczeństwo"

      Mieszkańcy oprócz dzielenia miejscowości trasą i energochłonnymi ekranami obawiają się także utraty dostępu do sieci wodociągowej. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaproponowała sześć wariantów budowy nowej trasy, jednak według mieszkańców wybór jest pozorny.

      Zobacz również:

      Utrudnienia na zakopiance z powodu pęknięć nawierzchni
      Polska

      Zagadkowe pęknięcia na zakopiance, szykują się spore utrudnienia

      Jakub Pogorzelski
      Jakub Pogorzelski

        - Oszukano społeczeństwo, bo pokazano teoretycznie sześć wariantów, a jest to tak naprawdę jeden południowy korytarz, który jest obarczony tymi samymi wadami, nie ma żadnej realnej alternatywy. Proponuje się społeczeństwu tzw. zakopiankę bis, która nie rozwiązuje żadnych problemów - mówi mieszkanka.

        Problem jest tym bardziej złożony, że poszczególne miejscowości mają rozbieżne interesy i nie sposób wypracować jednolitego projektu mieszkańców. Przeważa wśród nich opinia, że najlepiej byłoby, gdyby GDDKiA, która prowadzi aktualnie konsultacje społeczne w sprawie budowy S7, w ogóle zrezygnowała z rozbudowy infrastruktury w tym regionie.

        Zobacz również:

        Nowe ostrzeżenia IMGW. Chodzi o silny mróz
        Polska

        Siarczyste mrozy. IMGW podniósł stopień zagrożenia, najgorsza będzie noc

        Dawid Szczyrbowski
        Dawid Szczyrbowski
        "Polityczny WF": Szefernaker na premiera? "Połączyłby frakcje w PiS"INTERIA.PL

        Najnowsze