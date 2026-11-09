W skrócie Prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk wzięli udział w Marszu Ciszy w Krakowie, by oddać hołd ofiarom tragicznej strzelaniny na Rynku Głównym.

W wyniku strzelaniny, do której doszło 7 listopada, śmierć poniosło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów zatrzymujących napastnika.

Do środy 11 listopada w Krakowie trwa miejska żałoba, podczas której mieszkańcy mogą wpisywać się do ksiąg kondolencyjnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Zgodnie z planem pochód rozpoczął się na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej. Na początku wydarzenia rozbrzmiał hejnał mariacki. Dalej uczestnicy przeszli przed Bazylikę Mariacką, której tłum sięgał jednak jeszcze przed rozpoczęciem marszu.

Ostatnim punktem pochodu była Wieża Ratuszowa, gdzie odbyła się wspólna modlitwa pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia. Wcześniej hejnalista odegrał utwór "Sound of Silence" duetu Simon & Garfunkel.

Na Rynku Głównym znajdowało się wiele patroli policji. Obecni byli też funkcjonariusze SOP. Znicze w miejscach, w których zginęły ofiary strzelaniny składali prezydent Krakowa Łukasz Gibała, prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk.

"Dzisiaj wieczorem w Krakowie zgromadziły się tysiące Polaków, by oddać hołd ofiarom zamachu z 7 listopada. Niech spoczywają w pokoju" - napisał krótko po zakończeniu Marszu Ciszy szef rządu. Wpis został opublikowany w języku angielskim.

Rozwiń

Strzelanina w Krakowie. Marsz Ciszy na rynku, Nawrocki i Tusk ramię w ramię

Marsz został zorganizowany przez miasto wspólnie z policją. Łukasz Gibała zapowiedział przed rozpoczęciem wydarzenia w RMF FM, w każdym z trzech miejsc, w których zginęły ofiary zamachu, zapłonie po jednym zniczu za każdą osobę, która tam straciła życie.

"Nie będzie żadnych przemówień. Będziemy się łączyli w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar" - powiedział prezydent Krakowa.

Wydarzenie odbyło się w ostatnim dniu żałoby narodowej, którą Karol Nawrocki zarządził na 8 i 9 listopada. W Krakowie żałoba miejska potrwa do środy 11 listopada włącznie. Na miejskich budynkach flagi opuszczono do połowy masztu lub przepasano kirem. Flagi z kirem pojawiły się również na krakowskich tramwajach i autobusach.

W niedzielę w kolegiacie św. Anny odprawiono mszę w intencji zabitych, rannych i ich bliskich. Gdy o godz. 16.00 rozpoczynało się nabożeństwo, na Wawelu zabrzmiał dzwon Zygmunt. Liturgii przewodniczył kard. Grzegorz Ryś, który odczytał kondolencje papieża Leona XIV.

Kraków w żałobie po zamachu na Rynku Głównym

Do środy 11 listopada można także wpisać się do księgi kondolencyjnej wystawionej w holu Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych. Księga jest dostępna od godz. 9.00 do 19.00, a wejście znajduje się od strony Pawilonu Wyspiańskiego. Magistrat przyjmuje również wpisy do księgi elektronicznej do środy do godz. 19.00.

Do tragicznej w skutkach strzelaniny doszło ok. godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński otworzył wtedy ogień do przechodniów. W wyniku ataku życie straciło sześć osób, a kolejne szesnaście zostało rannych.

Wśród osób rannych znalazło się dwóch policjantów, Jakub Kulik i Artur Morański, którzy z narażeniem własnego życia zatrzymali zamachowca. Napastnik został w stanie krytycznym przetransportowany do szpitala. Zmarł w poniedziałek rano.



