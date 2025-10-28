W skrócie Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i jego zastępca zostali zawieszeni w obowiązkach po zarzutach dotyczących nieprawidłowości przy przetargu na szkolenia dla nauczycieli.

Na podejrzanych nałożono poręczenie majątkowe i zakaz wstępu do urzędu, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Europejska.

Prezydenci nie zamierzają rezygnować ze stanowisk, tłumacząc sprawę jako polityczną próbę detronizacji, a postępowanie według nich nie dotyczy korupcji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"28 października 2025 roku Prokurator Prokuratury Europejskiej ze skutkiem natychmiastowym postanowił o zawieszeniu w czynnościach służbowych prezydenta miasta, jednego z jego zastępców oraz osoby zajmującej stanowisko kierownicze w jednej z jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza" - czytamy w komunikacie CBA.

Jak przekazano, wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości około 34 tys. euro (150 tys. zł), a także zakazu wstępu na teren Urzędu Miasta oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami

W ubiegły czwartek Handzel i Bochenek zostali zatrzymani przez CBA. Usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przetargu publicznym na organizację kursów i warsztatów finansowanych z funduszy unijnych w ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu".

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Europejska. Zatrzymano sześć osób, w tym czterech urzędników z ratusza, wobec których - w tym prezydenta i jego zastępcy - prokuratura wnioskowała o tymczasowy areszt, jednak sąd nie uwzględnił wniosków. Śledczy zapowiedzieli złożenie zażaleń.

Nowy Sącz. Prezydent miasta o "politycznej próbie detronizacji"

We wtorek przed południem prezydent Handzel i jego zastępca Artur Bochenek zorganizowali w Nowym Sączu konferencję prasową, na której oświadczyli, że mimo zarzutów nie zamierzają rezygnować ze stanowisk; twierdzą, że są niewinni. Handzel ocenił sprawę jako "polityczną próbę detronizacji". W wspólnie wydanym oświadczeniu prezydent i jego zastępca napisali, że postępowanie nie dotyczy korupcji ani uzyskania korzyści majątkowej, lecz przetargu na szkolenia dla nauczycieli, który - jak zapewnili - został wcześniej pozytywnie skontrolowany.

W wtorkowym komunikacie CBA przekazało, że dla dobra prowadzonego postępowania na obecnym etapie szczegóły dotyczące zarzutów nie mogą zostać ujawnione.

Afera w Nowym Sączu. Ratusz pod lupą CBA

Jak poinformowało CBA, śledztwo dotyczące podejrzeń nadużycia władzy przez urzędników publicznych Miasta Nowy Sącz i podległych mu podmiotów w okresie od października do listopada 2024 roku prowadzi Delegatura CBA w Łodzi, pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. Zostało ono wszczęte w następstwie zawiadomienia złożonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

CBA zabezpieczyło już dokumentację dowodową oraz sprzęt elektroniczny w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Sącz, Centrum Pozyskiwania Funduszy i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu oraz Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Z informacji CBA wynika, że CBA śledztwo ma charakter rozwojowy i planowane są kolejne czynności procesowe.

Siemoniak w "Gościu Wydarzeń": Nie chciałbym być w skórze Telusa i Romanowskiego Polsat News Polsat News