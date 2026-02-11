O zmianach prezydent Miszalski poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych. "Po zapoznaniu się z wszystkimi głosami i zastrzeżeniami dotyczącymi zakresu i zasad wjazdu do Strefy Czystego Transportu postanowiłem przystąpić do prac nad ich korektą" - napisał. I dodał, że w ciągu dwóch tygodni ma powstać szczegółowy raport.

"Zaproponuję rozwiązanie, które pozwoli dalej dbać o zdrowie mieszkańców i powietrze w Krakowie, ale także będzie wyjściem naprzeciw zgłoszonym uwagom" - dodał.

Dodatkowo poinformował o odwołaniu ze stanowiska dyrektora Zarządu Transportu Publicznego Łukasza Franka, jednego z odpowiedzialnych za wprowadzenie strefy w Krakowie.

Prezydent Miszalski zmienia zdanie

Decyzja Miszalskiego oznacza zmianę kursu w sprawie Strefy Czystego Transportu. W połowie stycznia prezydent Krakowa udzielił wywiadu Interii i został w nim zapytany, czy rozważa korektę strefy lub zmniejszenie jej granicy.

- Na razie tego nie przewiduję. Naturalnie będziemy patrzeć na dane i jak to wszystko wygląda. Być może za pięć lat strefa nie będzie potrzebna, bo samochody, którymi będziemy jeździć, będą spełniać wszystkie normy - powiedział Miszalski.

Niedawno prezydent Miszalski wdał się także w rozmowę w social mediach z jednym z użytkowników. Ten przypomniał odrzuconych ankietach dotyczących strefy, które były "sprzeczne z ideą SCT". Prezydent Krakowa odpisał: "I skąd to zdziwienie? Jeżeli dziecko w szkole napisze rozprawkę nie na temat to jego praca jest odrzucana i nikt się nie dziwi, ale jak część osób na konsultacjach chciała zmienić ich kształt wbrew idei to już wszyscy są w szoku?".

Referendum w Krakowie

Wprowadzenie strefy spowodowało opór wśród części mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości. Odbyły się m.in. demonstracje przed siedzibą Zarządu Transportu Publicznego oraz przed urzędem miasta. Nieznani sprawcy zaczęli także ściągać znaki informujące o wjeździe do strefy.

Rozwiń

Zmiana zdania przez Miszalskiego może mieć też związek z trwającą zbiórką podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa.

Część osób, która podpisała się pod dokumentem, wprost mówiła, że robi to z powodu wprowadzenia strefy i sposobu, w jaki zrobiły to władze miasta. Do tej pory udało się zebrać ponad 40 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie

Strefa Czystego Transportu obowiązuje w Krakowie od 1 stycznia 2026 r. i swoim zasięgiem obejmuje ponad 60 proc. miasta. Zasady strefy nie dotyczą mieszkańców Krakowa pod warunkiem, że pojazd jest w ich posiadaniu przed dniem wejścia w życie uchwały, czyli przed 26 czerwca 2025 r., ale jeżeli mają samochód, który nie spełnia norm, muszą to zgłosić do systemu weryfikacji.

Dla osób spoza Krakowa, posiadających pojazdy niespełniające wymogów strefy i nieposiadających uprawnień do zwolnienia, wprowadzono trzyletni okres przejściowy do 2028 r., podczas którego będzie można wjeżdżać do strefy po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

Od 2029 r. możliwość wykupienia opłat za wjazd przestanie obowiązywać i do strefy będą mogły wjeżdżać z zewnątrz wyłącznie pojazdy spełniające normy emisji.

W wywiadzie udzielonym Interii prezydent Aleksander Miszalski zapowiedział, że nie zamierza wycofać się z decyzji o wprowadzeniu strefy. - Nie przewiduję likwidacji Strefy Czystego Transportu. 450 osób rocznie przedwcześnie umiera w Krakowie ze względu na wpływ tlenków azotu - powiedział.

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: dawid.serafin@firma.interia.pl

"To jest szkodliwa postać". Wiceminister o zaproszeniu jednego z polityków na RBN Polsat News Polsat News