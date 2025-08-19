- Trzy miejsca, w których warto spotkać się w Krakowie? Z drugą połówką - na Plantach - idealnie na wieczorny spacer. Ze znajomymi - pod Adasiem (pomnikiem Adama Mickiewicza na krakowskim rynku - red.), tu zawsze ich spotkasz. A z posłem Berkowiczem - najlepiej w sądzie - mówi na opublikowanym we wtorek nagraniu prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

"Spotkanie z prawdą może być bolesne dla kłamcy. Pozywam posła Berkowicza, bo prawdy trzeba bronić" - dodał polityk Koalicji Obywatelskiej. Prezydent będzie domagał się od posła Konfederacji przeprosin i wpłacenia 30 tys. zł na hospicjum.

Berkowicz uderza w prezydenta Krakowa. Chodzi o pieniądze z KPO

Pozew ma związek z wpisem Konrada Berkowicza, który opublikował w swoich mediach społecznościowych 8 sierpnia. "Brat prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego z PO, Henryk Miszalski, razem z prezydentem miasta, posiadają duże udziały w firmie 4Travel, która właśnie… otrzymała prawie 140 tysięcy zł dotacji z KPO. Rozumiem, że to nie tę spółkę miał na myśli premier, kiedy mówił dziś o zwrotach?" - napisał wtedy poseł Konfederacji.

Prezydent Krakowa zaprzecza jednak tym doniesieniom. - Poseł Berkowicz jawnie kłamie twierdząc, że posiadam udziały w spółce 4Travel. Moje oświadczenie majątkowe jest dostępne publicznie. Nie znajdują się w nim żadne akcje czy udziały w jakichkolwiek firmach - stwierdził.

Jak zaznaczył, firma otrzymała w sumie 138 tys. złotych, a dotacja została przyznana "zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie transparentnych kryteriów, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych".

- Dodam jeszcze, że zastępca przewodniczącej w Komisji Oceny Przedsięwzięć w programie HoReCa w Małopolsce jest Edward Szydło, mąż Beaty Szydło. Zważywszy na moją "ciepłą" relację z Beatą Szydło, nie sądzę, by moje nazwisko działało na korzyść wniosku - powiedział.

