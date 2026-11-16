- To jest decyzja rodziny. Jeśli ona nie zdecyduje się odebrać ciała i zorganizować pochówku, to będę wnioskował, żeby miasto nie urządzało takiego pogrzebu, tylko przekazało to ciało na cele medyczne, na cele naukowe - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej Łukasz Gibała.

Prezydent Krakowa podkreślił, że będzie wnioskował do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego o przyjęcie ciała zamachowca. Żeby do tego doszło, uczelnia musi najpierw wyrazić na to zgodę. Jest jednak problem - nikt wcześniej nie konsultował tego z władzami Collegium Medicum.

Ciało zamachowca z Krakowa. Przepisy jasno określają procedurę

Jak ustaliła nieoficjalnie Interia, o pomyśle włodarza miasta uczelnia dowiedziała się z jego konferencji prasowej. Nikt wcześniej nie próbował się z nimi w tej sprawie kontaktować. Do placówki nie wpłynęło też żadne oficjalne pismo.

Tymczasem przepisy precyzują, kto i w jakich okolicznościach może zdecydować o oddaniu ciała na cele naukowe. Prezydent miasta sam z siebie nie może podjąć takiej decyzji.

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych ze stycznia 1959 r. prawo do pochowania zmarłego mają jego najbliżsi. Mówi o tym art. 10 ustawy. Wskazuje on, kto z rodziny ma prawo decydować o pogrzebie.

Jeśli zatem bliscy Michała Oksińskiego nie zgłoszą się do prokuratury po ciało i zrezygnują z organizacji pogrzebu, obowiązek pochówku - zgodnie z przepisami - spada na gminę, na terenie której nastąpił zgon.

W tym wypadku za pochowanie Oksińskiego odpowiadają władze Krakowa. Wynika to również ze wspomnianego art. 10 ustawy. Także tam mowa o możliwości przekazania "zwłok niepochowanych" na cele naukowe. Jednak dokładne warunki zostały określone w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Co z ciałem zamachowca? Rozporządzenie ministra zdrowia

Dokument, o którym mowa w ustawie, został przygotowany i opublikowany w połowie 2009 roku. Jednym z warunków przekazania zwłok na cele naukowe jest pisemna deklaracja zmarłego, najlepiej sporządzona przez niego u notariusza. Nie mamy żadnej informacji, aby Oksiński podpisał taki dokument.

Rozporządzenie daje jeszcze jedną możliwość. Uczelnie medyczne same mogą wystąpić z wnioskiem do odpowiednich władz o przekazanie ciała, którego nikt nie chce pochować, na cele naukowe.

W praktyce, w tym konkretnym przypadku, to nie prezydent Gibała powinien wystąpić z wnioskiem do Collegium Medicum, ale uczelnia powinna wysłać takie pismo do prezydenta. Dokument powinien zawierać także uzasadnienie, dlaczego placówka medyczna potrzebuje takich zwłok.

Collegium Medicum. Własny program donacji

Szkopuł w tym, że Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego od lat ma swój własny program donacji prowadzony przez Katedrę Anatomii.

Krótko mówiąc: uczelnia zachęca obywateli do podpisywania deklaracji, aby po śmierci przekazać swoje ciało na cele badawcze.

"Celem programu jest pozyskiwanie świadomych ofiarodawców swojego ciała po śmierci na cele realizowanych badań naukowych oraz dydaktycznych wynikających z programów studiów" - czytamy na stronie uczelni.

Co ciekawe, w punkcie 11 "Programu świadomej donacji" znajduje się zapis dotyczący szczególnych przypadków, w których Katedra Anatomii zastrzega sobie prawo odstąpienia od przyjęcia ciała.

Jednym z takich powodów jest m.in. to, że zwłoki po śmierci zostały poddane badaniu sekcyjnemu. A tak stało się właśnie w przypadku zamachowca z krakowskiego Rynku.

Dodatkowo szczątki osób, które przekazały swoje ciała na rzecz nauki, po kilku latach są spopielane i chowane na cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie, a imiona i nazwiska zmarłych są umieszczane na tabliczce.

Co dalej z ciałem Oksińskiego?

Czy zatem Collegium Medicum wystąpi z wnioskiem do prezydenta Gibały o przekazanie ciała Oksińskiego na cele naukowe?

Obecnie nikt z uczelni nie chce oficjalnie odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli jednak takiego wniosku nie będzie, miasto będzie musiało zastanowić się, co dalej zrobić ze zwłokami zamachowca z Rynku i gdzie ewentualnie je pochować.

W wyniku ataku na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć przypadkowych osób, a 15 odniosło obrażenia, przy czym dziewięciu poszkodowanych nadal przebywa w krakowskich szpitalach.

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