Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski miał usłyszeć zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych. Polityk w czwartek usłyszał zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie. Zdaniem śledczych miało dojść do złamania prawa w procesie przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie. Z ustaleń Interii wynika, że w ciągu pięciu lat z kasy miasta na konto Biura Rozwoju Krakowa miało trafić blisko 1,2 mln zł. Kiedy to się działo, spółką kierowali syn i mąż Elżbiety K., wówczas wiceprezydent Krakowa ds. rozwoju miasta. Pieniądze zostały przeznaczone na remont należącej do firmy kamienicy w ścisłym centrum Starego Miasta.