W skrócie Michał Oksiński od stycznia miał pozwolenie na broń, a pierwszy egzemplarz zakupił w marcu bieżącego roku.

W strzelaninie na krakowskim Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych; zamachowiec zmarł w poniedziałek w szpitalu.

Prokuratura prowadzi śledztwo zarówno w sprawie wydarzeń z Krakowa, jak i zabójstw w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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24-letni Michał Oksiński, który otworzył ogień do przechodniów na Rynku Głównym w Krakowie, zmarł w poniedziałek w szpitalu. W samochodzie zamachowca i przy nim samym znaleziono łącznie cztery sztuki broni - dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety - a także kilkaset sztuk amunicji różnych kalibrów.

Jak przekazała w poniedziałek Prokuratura Krajowa, młody mężczyzna miał pozwolenie na broń palną od stycznia bieżącego roku. Pierwszy egzemplarz broni kupił w marcu.

Pozwolenie na broń miał też ojciec zamachowca, którego zwłoki ujawniono w sobotę. Jak ustalił Onet, jedno zostało wydane w 2020 roku, a drugie - w 2023 roku. Obaj mężczyźni mieli pozwolenie wyłącznie na broń sportową - twierdzi portal.

Makabra w Krakowie. Zamachowiec otworzył ogień do przechodniów

W mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie odnaleziono ciała ojca, matki i siostry Michała Oksińskiego, zabezpieczono kolejnych siedem sztuk broni palnej. Wraz z bronią znalezioną w Krakowie daje to łącznie 11 sztuk.

Wszystko wskazuje na to, że krewni zamachowca zostali zastrzeleni. Każda z ofiar miała dwie rany postrzałowe głowy. Po zamordowaniu swoich bliskich - jak wynika z ustaleń prokuratury - młody mężczyzna udał się samochodem do Krakowa, gdzie doszło do kolejnych tragedii.

W sobotę około godziny 15 zamaskowany 24-latek wjechał autem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przebywających tam ludzi. Łącznie oddał co najmniej kilkadziesiąt strzałów. Na skutek tych wydarzeń zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym interweniujący policjanci oraz sprawca, który później sam poniósł śmierć.

Prokuratura wszczęła śledztwo po tragedii w Krakowie

Śledztwo w sprawie zabójstwa sześciu osób na Rynku Głównym oraz usiłowania zabójstwa wielu innych osób, w tym dwóch funkcjonariuszy policji, prowadzi prokuratura. Jak czytamy w komunikacie, czyn ten "miał charakter terrorystyczny".

Śledztwo obejmuje także zabójstwa, do których doszło w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgromadzony jak dotąd materiał dowodowy wskazuje, że sprawcą wszystkich tych czynów był 24-letni Michał Oksiński, który zmarł przed przedstawieniem mu zarzutów.

Działania śledczych są kontynuowane. Ich celem jest ustalenie m.in. tego, czy do popełnienia przestępstw przyczyniły się inne osoby, w szczególności poprzez podżeganie lub pomocnictwo. Weryfikowany będzie również motyw działania zamachowca, który obecnie jest nieznany.

Źródło: Onet



