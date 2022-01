Pożar mieszkania w Nowej Hucie w Krakowie wybuchł około godziny 17:30 we wtorek 18 stycznia.

Na miejsce zadysponowano kilka jednostek straży pożarnej oraz policję. Jak informuje "Gazeta Krakowska", jedna z kobiet musiała uciekać przed płomieniami.



By uniknąć ognia i trujące dymu, mieszkanka wydostała się z mieszkania oknem.



Jak dowiedziała się Interia, łącznie strażacy ewakuowali dziesięć osób. Jedna osoba trafiła do karetki. Przyczyny pożaru będzie ustalała policja. Trwa dogaszanie pogorzeliska.



- Doszło do pożaru dwóch mieszkań przylegających do siebie na czwartym piętrze. Strażacy ewakuowali 10 osób, w tym siedem drabiną mechaniczną. Przed naszym przybyciem kilkanaście osób opuściło budynek klatką schodową. Jedna osoba została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego z objawami podtrucia gazami pożarowymi - przekazał Interii mł. bryg. Sebastian Woźniak z KW PSP w Krakowie.

- Na miejscu brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej, dwie drabiny mechaniczne i specjalny samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Pożar jest ugaszony. Trwa przeszukanie pogorzeliska oraz oddymianie budynku - dodaje rzecznik prasowy krakowskiej straży pożarnej.

