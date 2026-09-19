Pożar samochodu w tunelu na Zakopiance. Trasa była zablokowana

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Aktualizacja

W tunelu w Skomielnej Białej na Zakopiance doszło do pożaru samochodu osobowego. Nikt nie ucierpiał. GDDKiA informowała wcześniej, że przeprawa w kierunku Tatr była zablokowana. Obecnie trasa jest już przejezdna.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wóz strażacki w tunelu na Zakopiance
Pożar samochodu w tunelu na Zakopiance. Zdjęcie ilustracyjneMarcin Szkodzinski Agencja FORUM

Do pożaru doszło około godz. 6.35 w tunelu w Skomielnej Białej, na drodze ekspresowej S7, czyli popularnej Zakopiance. Samochód osobowy zapalił się w nawie tunelu prowadzącej w kierunku Zakopanego. Nikt nie został ranny.

Zakopianka. Pożar samochodu w tunelu. Trasa była zablokowana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że przeprawa w kierunku Tatr została zamknięta. Jezdnia w kierunku Zakopanego była zablokowana w czasie działań strażaków.

Z najnowszych informacji GDDKiA wynika, że tunel na Zakopiance jest już przejezdny.

Zobacz również:

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Polska

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nowe informacje w sprawie kierowcy

Adam Gaafar
Adam Gaafar

Zakopianka. Po pożarze samochodu tworzyły się korki

Serwis KrakówDlaWas.info podawał wcześniej, że tunel był zamknięty przez pewien czas.

Z danych Google Maps wynikało, że na trasie w kierunku Zakopanego tworzył się niewielki zator, obecnie ruch w tunelu przebiega płynnie.

Według lokalnych mediów na miejscu działały jednostki OSP Naprawa i Jordanów oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Sucha Beskidzka.

Zobacz również:

Policja poszukuje 15-letniej Julii Radew
Małopolskie

Zaginęła 15-letnia Julia. Wysłała SMS-a, do tej pory nie wróciła

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki


"Polityczny WF": Czy Kaczyński znów zintegruje prawicę?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze