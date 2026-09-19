Do pożaru doszło około godz. 6.35 w tunelu w Skomielnej Białej, na drodze ekspresowej S7, czyli popularnej Zakopiance. Samochód osobowy zapalił się w nawie tunelu prowadzącej w kierunku Zakopanego. Nikt nie został ranny.

Zakopianka. Pożar samochodu w tunelu. Trasa była zablokowana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że przeprawa w kierunku Tatr została zamknięta. Jezdnia w kierunku Zakopanego była zablokowana w czasie działań strażaków.

Z najnowszych informacji GDDKiA wynika, że tunel na Zakopiance jest już przejezdny.

Zakopianka. Po pożarze samochodu tworzyły się korki

Serwis KrakówDlaWas.info podawał wcześniej, że tunel był zamknięty przez pewien czas.

Z danych Google Maps wynikało, że na trasie w kierunku Zakopanego tworzył się niewielki zator, obecnie ruch w tunelu przebiega płynnie.

Według lokalnych mediów na miejscu działały jednostki OSP Naprawa i Jordanów oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Sucha Beskidzka.



