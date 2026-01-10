Pożar pustostanu w Małopolsce. W środku znaleziono zwęglone ciało

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

W pożarze pustostanu w Jurkowie w Małopolsce zginął mężczyzna. - Strażacy nie byli w stanie określić wieku ofiary - przekazał Interii kpt. Hubert Ciepły. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Do tragedii doszło w czasie silnych mrozów, które od kilku dni zbierają w Polsce śmiertelne żniwo. Służby apelują o czujność.

Strażacy gaszący pożar w budynku, widoczny dym unoszący się z wnętrza, profesjonalny sprzęt gaśniczy oraz reflektory oświetlające teren akcji, otoczenie z gałęziami drzew i krzewów.
Jurków. Pożar pustostanu. Nie żyje mężczyznaOSP Biskupice Melsztyńskiemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W pożarze pustostanu w Jurkowie w Małopolsce zginął mężczyzna, a strażacy uratowali psa.
  • Tragedia miała miejsce podczas silnych mrozów, które zbierają śmiertelne żniwo w Polsce.
  • Służby apelują o czujność i pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem, szczególnie podczas ekstremalnie niskich temperatur.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do pożaru doszło w sobotę w sobotę wieczorem. Zgłoszenie do służb wpłynęło o godz. 18:45. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej, w tym jednostki okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Pustostan o wymiarach około 6 na 8 metrów był w całości objęty ogniem. Po ugaszeniu pożaru, podczas przeszukania pogorzeliska, strażacy ujawnili zwęglone zwłoki mężczyzny - przekazał Interii kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Jak dodał, strażacy nie byli w stanie określić wieku ofiary.

Jurków. Pożar pustostanu. Nie żyje mężczyzna

Strażacy wynieśli z budynku psa, który przeżył pożar. Po zakończeniu działań gaśniczych teren został zabezpieczony i przekazany policji.

Zobacz również:

Pogoda w Polsce. MSWiA zleciło służbom i wojewodom wzmocnienie działań w związku z mrozami
Polska

Służby z nowymi wytycznymi. Pilne spotkanie, "sytuacja jest trudna"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    - Na miejscu pracuje prokurator, a dokładne okoliczności zdarzenia będą ustalane pod jego nadzorem - poinformowała Interię asp. szt. Ewelina Buda, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Policjanci zajmują się także ustaleniem tożsamości zmarłego, aby powiadomić jego rodzinę.

    Śmiertelne żniwo mrozów w całym kraju. Odnotowano pierwsze ofiary

    Tragiczny pożar w Jurkowie ma miejsce w czasie wyjątkowo trudnych warunków pogodowych. Minionej doby w Polsce odnotowano pięć zgonów w wyniku wychłodzenia organizmu. Trzy osoby zmarły w woj. lubelskim, dwie we Wrocławiu.

    Z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że do śmierci trzech osób doszło w miejscowościach Jelnica, Sporniak i Krebsówka na Lubelszczyźnie. Policja podkreśla, że wstępne ustalenia w tych sprawach nie wskazują na udział osób trzecich - przyczyną zgonów było najprawdopodobniej wychłodzenie. Wśród ofiar jest m.in. 93-letnia kobieta, która przewróciła się na terenie posesji, oraz 67-letni mężczyzna mieszkający samotnie.

    Zobacz również:

    Prognoza pogody. Śnieg, zawieje, zamiecie i mróz paraliżują pół Polski
    Polska

    Śnieg i wichury paraliżują pół Polski. "Wojsko w gotowości"

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak

      Służby informują także o interwencjach ratujących życie. We Włocławku policjanci pomogli dwóm osobom w kryzysie bezdomności, które nocowały we wraku samochodu przy temperaturze sięgającej -10 st. C. Oboje byli skrajnie wychłodzeni i trafili do szpitala z objawami hipotermii.

      Trudne warunki pogodowe. Apel służb: Jeden telefon może uratować życie

      Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i policja apelują o czujność i reagowanie na osoby potrzebujące pomocy. - Niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Jeśli widzisz osobę, która może potrzebować pomocy, nie zwlekaj - zadzwoń pod numer 112. Jeden telefon może uratować życie - przypominają mundurowi.

      RCB zaleca także podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas mrozów: odpowiedni ubiór, unikanie alkoholu jako środka "rozgrzewającego", zabezpieczanie odsłoniętej skóry, unikanie wilgoci i regularny ruch.

      Według danych policji od 1 listopada 2025 r. w wyniku wychłodzenia w Polsce zmarło już 17 osób, z czego osiem od początku stycznia. W związku z mrozami MSWiA zleciło wojewodom wzmocnienie działań pomocowych. Służby patrolują m.in. pustostany, parki i ogrody działkowe. Pomocne jest także zgłaszanie zagrożeń przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa - tylko od listopada internauci wskazali tam ponad 800 przypadków osób bezdomnych wymagających pomocy.

      Zobacz również:

      Rodzina z trojgiem małych dzieci spędziła dobę w lesie, w aucie. Dzieci nie miały ciepłych ubrań (Zdjęcie ilustracyjne)
      Zachodniopomorskie

      Dramat małych dzieci. Doba w lesie, rodzice z zarzutami

      Grzegorz Lepak
      Grzegorz Lepak
      Sasin o działaniach Tuska w sprawie umowy z krajami Mercosur: Zdrada interesów Polski i polskiego rolnictwaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze