W skrócie W pożarze pustostanu w Jurkowie w Małopolsce zginął mężczyzna, a strażacy uratowali psa.

Tragedia miała miejsce podczas silnych mrozów, które zbierają śmiertelne żniwo w Polsce.

Służby apelują o czujność i pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem, szczególnie podczas ekstremalnie niskich temperatur.

Do pożaru doszło w sobotę w sobotę wieczorem. Zgłoszenie do służb wpłynęło o godz. 18:45. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej, w tym jednostki okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Pustostan o wymiarach około 6 na 8 metrów był w całości objęty ogniem. Po ugaszeniu pożaru, podczas przeszukania pogorzeliska, strażacy ujawnili zwęglone zwłoki mężczyzny - przekazał Interii kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Jak dodał, strażacy nie byli w stanie określić wieku ofiary.

Jurków. Pożar pustostanu. Nie żyje mężczyzna

Strażacy wynieśli z budynku psa, który przeżył pożar. Po zakończeniu działań gaśniczych teren został zabezpieczony i przekazany policji.

- Na miejscu pracuje prokurator, a dokładne okoliczności zdarzenia będą ustalane pod jego nadzorem - poinformowała Interię asp. szt. Ewelina Buda, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Policjanci zajmują się także ustaleniem tożsamości zmarłego, aby powiadomić jego rodzinę.

Śmiertelne żniwo mrozów w całym kraju. Odnotowano pierwsze ofiary

Tragiczny pożar w Jurkowie ma miejsce w czasie wyjątkowo trudnych warunków pogodowych. Minionej doby w Polsce odnotowano pięć zgonów w wyniku wychłodzenia organizmu. Trzy osoby zmarły w woj. lubelskim, dwie we Wrocławiu.

Z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że do śmierci trzech osób doszło w miejscowościach Jelnica, Sporniak i Krebsówka na Lubelszczyźnie. Policja podkreśla, że wstępne ustalenia w tych sprawach nie wskazują na udział osób trzecich - przyczyną zgonów było najprawdopodobniej wychłodzenie. Wśród ofiar jest m.in. 93-letnia kobieta, która przewróciła się na terenie posesji, oraz 67-letni mężczyzna mieszkający samotnie.

Służby informują także o interwencjach ratujących życie. We Włocławku policjanci pomogli dwóm osobom w kryzysie bezdomności, które nocowały we wraku samochodu przy temperaturze sięgającej -10 st. C. Oboje byli skrajnie wychłodzeni i trafili do szpitala z objawami hipotermii.

Trudne warunki pogodowe. Apel służb: Jeden telefon może uratować życie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i policja apelują o czujność i reagowanie na osoby potrzebujące pomocy. - Niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Jeśli widzisz osobę, która może potrzebować pomocy, nie zwlekaj - zadzwoń pod numer 112. Jeden telefon może uratować życie - przypominają mundurowi.

RCB zaleca także podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas mrozów: odpowiedni ubiór, unikanie alkoholu jako środka "rozgrzewającego", zabezpieczanie odsłoniętej skóry, unikanie wilgoci i regularny ruch.

Według danych policji od 1 listopada 2025 r. w wyniku wychłodzenia w Polsce zmarło już 17 osób, z czego osiem od początku stycznia. W związku z mrozami MSWiA zleciło wojewodom wzmocnienie działań pomocowych. Służby patrolują m.in. pustostany, parki i ogrody działkowe. Pomocne jest także zgłaszanie zagrożeń przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa - tylko od listopada internauci wskazali tam ponad 800 przypadków osób bezdomnych wymagających pomocy.

