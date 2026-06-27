Pożar hali w Mszanie Dolnej. Straż przekazała nowe informacje
Pożar hali magazynowo-produkcyjnej w Mszanie Dolnej został opanowany. Jak przekazał PAP rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły, strażacy prowadzą obecnie dogaszanie pogorzeliska i prace rozbiórkowe. W trakcie ewakuacji poszkodowana została jedna osoba.
W skrócie
- Pożar hali magazynowo-produkcyjnej w Mszanie Dolnej został ugaszony, a obecnie prowadzone są prace rozbiórkowe oraz dogaszanie pogorzeliska.
- Jedna osoba została ranna podczas ewakuacji i trafiła do szpitala z urazem nogi, jej stan oceniono jako dobry.
- Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia na sąsiedni zakład i ochronić zbiornik z olejem napędowym.
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Jako pierwszy o sprawie poinformował portal limanowa.in
Do pożaru doszło po godz. 16.00 przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, w której działalność prowadzi kilka lokalnych firm. Na terenie obiektu znajdują się m.in. stacja diagnostyczna pojazdów oraz wytwórnia produktów z tworzyw sztucznych.
Po przybyciu pierwszych zastępów straży pożarnej cała hala była już objęta ogniem. Nad miejscem zdarzenia przez długi czas unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, widoczne z dużej odległości. Mieszkańcy relacjonowali również, że z rejonu pożaru dochodziły odgłosy przypominające wybuchy.
Jedna osoba została ranna. Straż przekazała nowe informacje
Jak przekazał wcześniej polsatnews.pl rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie kpt. Hubert Ciepły, podczas ewakuacji poszkodowana została jedna osoba.
Według informacji policji ranny doznał urazu nogi i został przewieziony do szpitala. Jego stan oceniono jako dobry.
W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu pracowało ponad 100 strażaków. Do działań skierowano również specjalistyczną grupę chemiczną z Krakowa, monitorującą jakość powietrza, oraz grupę dronową, która prowadziła obserwację i przekazywała obraz z powietrza. Ze względu na wysoką temperaturę straż pożarna zadysponowała także grupę medyczną zabezpieczającą działania ratowników.
Pożar w Mszanie Dolnej. Strażacy ochronili sąsiedni zakład i zbiornik paliwa
Jak poinformował kpt. Hubert Ciepły, strażakom udało się nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiadujący zakład stolarski. Uratowano także zbiornik z olejem napędowym o pojemności około 20 tys. litrów, znajdujący się w pobliżu płonącej hali.
Na miejscu pracowali również policjanci, zespół ratownictwa medycznego oraz pogotowie energetyczne.
Pożar hali w Mszanie Dolnej opanowany
Przed godz. 19.00 strażacy opanowali pożar. Obecnie prowadzone są prace rozbiórkowe oraz dogaszanie pogorzeliska.
Straż pożarna apeluje do mieszkańców, aby nie zbliżali się do miejsca zdarzenia i nie utrudniali dojazdu służbom ratowniczym. Osobom przebywającym w okolicy zalecano pozostanie w budynkach.