W skrócie Pożar hali magazynowo-produkcyjnej w Mszanie Dolnej został ugaszony, a obecnie prowadzone są prace rozbiórkowe oraz dogaszanie pogorzeliska.

Jedna osoba została ranna podczas ewakuacji i trafiła do szpitala z urazem nogi, jej stan oceniono jako dobry.

Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia na sąsiedni zakład i ochronić zbiornik z olejem napędowym.

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Jako pierwszy o sprawie poinformował portal limanowa.in

Do pożaru doszło po godz. 16.00 przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, w której działalność prowadzi kilka lokalnych firm. Na terenie obiektu znajdują się m.in. stacja diagnostyczna pojazdów oraz wytwórnia produktów z tworzyw sztucznych.

Po przybyciu pierwszych zastępów straży pożarnej cała hala była już objęta ogniem. Nad miejscem zdarzenia przez długi czas unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, widoczne z dużej odległości. Mieszkańcy relacjonowali również, że z rejonu pożaru dochodziły odgłosy przypominające wybuchy.

Pożar hali w Mszanie Dolnej KW PSP Kraków materiały prasowe

Jedna osoba została ranna. Straż przekazała nowe informacje

Jak przekazał wcześniej polsatnews.pl rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie kpt. Hubert Ciepły, podczas ewakuacji poszkodowana została jedna osoba.

Według informacji policji ranny doznał urazu nogi i został przewieziony do szpitala. Jego stan oceniono jako dobry.

W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu pracowało ponad 100 strażaków. Do działań skierowano również specjalistyczną grupę chemiczną z Krakowa, monitorującą jakość powietrza, oraz grupę dronową, która prowadziła obserwację i przekazywała obraz z powietrza. Ze względu na wysoką temperaturę straż pożarna zadysponowała także grupę medyczną zabezpieczającą działania ratowników.

Pożar w Mszanie Dolnej. Strażacy ochronili sąsiedni zakład i zbiornik paliwa

Jak poinformował kpt. Hubert Ciepły, strażakom udało się nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiadujący zakład stolarski. Uratowano także zbiornik z olejem napędowym o pojemności około 20 tys. litrów, znajdujący się w pobliżu płonącej hali.

Na miejscu pracowali również policjanci, zespół ratownictwa medycznego oraz pogotowie energetyczne.

Pożar hali w Mszanie Dolnej opanowany

Przed godz. 19.00 strażacy opanowali pożar. Obecnie prowadzone są prace rozbiórkowe oraz dogaszanie pogorzeliska.

Straż pożarna apeluje do mieszkańców, aby nie zbliżali się do miejsca zdarzenia i nie utrudniali dojazdu służbom ratowniczym. Osobom przebywającym w okolicy zalecano pozostanie w budynkach.





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