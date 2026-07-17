Pożar auta na zakopiance. Trasa w kierunku Tatr była zablokowana
Na drodze ekspresowej S7 w Naprawie w kierunku Zakopanego tuż przed tunelem palił się samochód osobowy. Droga przez dłuższy czas była zablokowana. O godzinie 20.40 tunel otworzono i trasa w kierunku Tatr ponownie stała się przejezdna. Jak przekazała GDDKiA, w zdarzeniu nikt nie został ranny.
Pożar samochodu osobowego przed wjazdem do tunelu na drodze ekspresowej S7 w Naprawie doprowadził w piątek wieczorem do całkowitego zamknięcia tunelu w kierunku Zakopanego.
Ruch został wstrzymany, a kierowcy musieli korzystać z wyznaczonych objazdów. O utrudnieniach poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Trasa przez tunel na zakopiance w kierunku Tatr została przywrócona o godzinie 20.40.
Tunel na S7 zamknięty. Ruch w kierunku Zakopanego został wstrzymany
Do zdarzenia doszło około godziny 19.50. Jak przekazała GDDKiA, przed wjazdem do tunelu zapalił się samochód osobowy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które prowadziły działania związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia oraz usunięciem skutków pożaru.
W związku z pożarem tunel na trasie S7 w kierunku Zakopanego został na pewien czas zamknięty. Jak poinformowała GDDKiA, ruch pojazdów został wówczas całkowicie wstrzymany.
Dla kierowców wyznaczono objazd przez węzeł Lubień drogą wojewódzką nr 968 w kierunku Mszany Dolnej, a następnie drogą krajową nr 28 do Skomielnej Białej.
Według przekazanych informacji w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Służby nie informowały o osobach poszkodowanych ani o konieczności prowadzenia akcji ratowniczej poza gaszeniem pojazdu i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.