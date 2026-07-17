Pożar samochodu osobowego przed wjazdem do tunelu na drodze ekspresowej S7 w Naprawie doprowadził w piątek wieczorem do całkowitego zamknięcia tunelu w kierunku Zakopanego.

Ruch został wstrzymany, a kierowcy musieli korzystać z wyznaczonych objazdów. O utrudnieniach poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Trasa przez tunel na zakopiance w kierunku Tatr została przywrócona o godzinie 20.40.

Małopolska. Pożar auta przed tunelem na S7 Facebook/Małopolska Alarmowo materiał zewnętrzny

Tunel na S7 zamknięty. Ruch w kierunku Zakopanego został wstrzymany

Do zdarzenia doszło około godziny 19.50. Jak przekazała GDDKiA, przed wjazdem do tunelu zapalił się samochód osobowy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które prowadziły działania związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia oraz usunięciem skutków pożaru.

W związku z pożarem tunel na trasie S7 w kierunku Zakopanego został na pewien czas zamknięty. Jak poinformowała GDDKiA, ruch pojazdów został wówczas całkowicie wstrzymany.

Dla kierowców wyznaczono objazd przez węzeł Lubień drogą wojewódzką nr 968 w kierunku Mszany Dolnej, a następnie drogą krajową nr 28 do Skomielnej Białej.

Według przekazanych informacji w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Służby nie informowały o osobach poszkodowanych ani o konieczności prowadzenia akcji ratowniczej poza gaszeniem pojazdu i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.





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