W skrócie Kierowcy wracający z sylwestrowego wypoczynku w rejonie Tatr utknęli w wielokilometrowych korkach na Zakopiance.

Zderzenie trzech samochodów w Głogoczowie dodatkowo spotęgowało utrudnienia, zamykając jeden pas ruchu.

Opóźnienia i korki pojawiły się także na trasach pomiędzy Zakopanem a Nowym Targiem oraz na obwodnicy Krakowa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W godzinach popołudniowych główna trasa prowadząca pod Tatry niemal całkowicie się zakorkowała. Najtrudniejsza sytuacja panowała w Głogoczowie.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na trasie doszło do kolizji około godziny 16.30. W jej wyniku zamknięty został lewy pas ruchu w kierunku Zakopanego, a pojazdy mogły poruszać się jedynie prawą stroną jezdni.

Spowodowało to utworzenie się zatoru o długości przekraczającej kilometr.

Choć w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, kierowcy musieli liczyć się z poważnymi opóźnieniami - przejazd trasą mógł wydłużyć się nawet o półtorej godziny.

Polacy wracają z sylwestra na Podhalu. Korki nie tylko na Zakopiance

Trudne warunki panowały również na innych drogach południowej Małopolski.

Spowolnienia występowały nie tylko na Zakopiance, ale także na odcinku między Zakopanem a Nowym Targiem, szczególnie w rejonie Rdzawki, gdzie górski charakter trasy dodatkowo utrudniał ruch.

Utrudnienia dawały się we znaki także kierowcom zbliżającym się do Krakowa. Korki pojawiły się na obwodnicy miasta, zwłaszcza w okolicach Balic. To miejsca, które co roku, podczas wzmożonych powrotów z Podhala, regularnie stają się wąskim gardłem komunikacyjnym.

Rok bez wyborów. Przynajmniej tych ogólnopolskich Polsat News