Pogoda w Tatrach. Ratownicy apelują do turystów

Dodatkowym utrudnieniem dla turystów jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i może prowadzić do pobłądzeń.

Ratownicy apelują do turystów o rozwagę i przypominają, że "poruszając się w tej części gór, należy mieć doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt - raki, czekan i kask - a także umiejętność jego użycia".

Komunikat lawinowy. Co on oznacza?

Informacje zawarte w komunikacie lawinowym stanowią podstawę do własnej oceny użytkownika. Nie zastępują samodzielnej oceny lokalnej sytuacji lawinowej.

"Twoje bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od Ciebie. Bądź rozważny. Dopasuj swoje plany do aktualnych i prognozowanych warunków w Tatrach, oraz do Twoich umiejętności i doświadczenia zimowego" - apeluje do turystów TOPR.