Z powodu pogarszających się warunków Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z prognozowanymi intensywnymi burzami, bardzo silnym wiatrem oraz silniejszymi opadami deszczu i gradu.

Alert RCB w Małopolsce. Wcześniej ostrzegał IMGW

"Uwaga! Dziś (15.05) prognozowane burze z intensywnymi opadami deszczu. Unikaj otwartych przestrzeni. Nie parkuj pod drzewami. Możliwe przerwy w dostawie prądu" - komunikat tej treści wysłano do osób przebywających na terenie województwa małopolskiego.

Burze w piątek przyniosą ulewny deszcz - miejscami w ciągu godziny może spaść do około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego trzeba się liczyć z gradobiciem - średnica brył lodu może sięgnąć 1-3 cm.

Największym zagrożeniem może się okazać silny wiatr, który w porywach osiągnie w trakcie burz 60-70 km/h, a miejscami ponad 80 km/h.

Od rana w piątek obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obejmują one całość lub część 10 województw, czyli:

śląskie ;

małopolskie ;

podkarpackie ;

lubelskie ;

świętokrzyskie ;

łódzkie ;

większość mazowieckiego (bez krańców północnych);

północno-wschodnie krańce wielkopolskiego ;

większość kujawsko - pomorskiego (bez powiatów na zachodzie);

północno-wschodnie powiaty opolskiego.

Po południu doszły ostrzeżenia w kolejnych województwach: burze spodziewane są również we wschodniej połowie Pomorza oraz większości Warmii i Mazur, a także na południowo-zachodnich krańcach Podlasia.

Na południu ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 13:00, a na północy od 15:00. Pozostaną w mocy do 22:00.

Alert RCB: Co to jest i kiedy się je otrzymuje?

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń.

Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

