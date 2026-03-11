W skrócie Kardynał Grzegorz Ryś zaprosił świeckich i duchownych do udziału w otwarciu Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej.

Uroczysta inauguracja synodu odbędzie się w sobotę w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, a poprzedzą ją spotkania wprowadzające prowadzone przez kard. Mario Grecha.

Ostatni synod w archidiecezji krakowskiej odbył się w latach 1972–1979 i został zwołany przez kard. Karola Wojtyłę.

Zaproszenie metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś skierował w filmie nagranym w ogrodzie przy jednym z krakowskich kościołów. Duchowny zauważył w nagraniu, że ziemia, na której stoi, została przeorana przez krety, stała się pulchna i zaprosił "do równej aktywności, ale w wierze".

- Potrzebujemy przeorać ziemię naszego krakowskiego Kościoła, tak żeby się stała na nowo pulchna i żeby w nią od nowa siać, i żeby rosło Boże Słowo w nas, w naszych wspólnotach, w naszym Kościele. Jestem przekonany, że taką właśnie pracą gruntowną będzie nasz Synod, który otwieramy - powiedział metropolita.

Uroczysta inauguracja synodu odbędzie się w sobotę o godz. 18 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Do udziału w Eucharystii zaproszone są delegacje ze wszystkich parafii Archidiecezji Krakowskiej, wspólnot, ruchów, zakonów i seminariów.

Wcześniej, od piątku 13 marca, odbywać się będą spotkania wprowadzające, które poprowadzi sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Mario Grech. To jemu papież Franciszek i Leon XIV zlecili prowadzenie synodu w całym Kościele.

Zwołanie synodu diecezjalnego kardynał Grzegorz Ryś zapowiedział w swojej homilii w czasie ingresu do katedry wawelskiej w grudniu 2025 roku, a w liście pasterskim na Wielki Post przedstawił jego plan.

Ma on się odnosić do synodu o synodalności, który jest zainicjowanym w 2021 r. przez papieża Franciszka wieloletnim i wieloetapowym procesem reformy wspólnoty Kościoła. Obecnie, do jesieni 2028 roku, w Kościele katolickim potrwa proces wcielania go w życie.

Kraków. Ostatni synod w archidiecezji zwołany został przez Karola Wojtyłę

W pierwszym etapie synodu w diecezji, do wakacji, lokalne grupy skupią się na analizie dwóch pierwszych rozdziałów Dokumentu Końcowego Synodu.

Kolejny rok, do czerwca 2027 roku, poświęcony zostanie refleksji nad pozostałymi częściami dokumentu. Finał diecezjalnych prac przewidziany jest na jesień 2027 roku.

Ostatni synod w archidiecezji krakowskiej, zwołany przez kard. Karola Wojtyłę, odbył się w latach 1972-1979. Był próbą odczytania i adaptacji do realiów krakowskiego Kościoła nauczania Soboru Watykańskiego II.

