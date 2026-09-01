W skrócie 15-letni chłopiec potrącony w Zadrożu zmarł w szpitalu po odniesionych obrażeniach.

26-latek podejrzany o spowodowanie wypadku i ucieczkę został tymczasowo aresztowany po przyznaniu się do winy.

Kierowca ukrył samochód na posesji babci i schował się w domu krewnych. Funkcjonariusze odnaleźli go dzięki wskazaniu znajomych.

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- Mogę potwierdzić, że poszkodowany w wypadku w Zadrożu 15-latek zmarł - przekazał prok. Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

W poniedziałek informowaliśmy, że mężczyzna podejrzany o potrącenie chłopca usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem były ciężkie obrażenia ciała oraz zarzut ucieczki z miejsca zdarzenia. Przyznał się do winy.

- Podejrzany zarzuty miał stawiane wczoraj. Obejmowały one spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Teraz natomiast prokurator będzie musiał zmienić ten zarzut, zmienić opis czynu i w grę będzie wchodziło spowodowanie śmierci poszkodowanego - dodał rzecznik krakowskiej prokuratury.

Wobec 26-letniego podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy. Decyzją sądu trafi do aresztu.

Tragiczny wypadek w Małopolsce. Nie żyje 15-latek

Do tragicznego wypadku doszło w piątek wieczorem w Zadrożu w Małopolsce. Na poboczu drogi odnaleziony został ranny 15-latek. Poszukiwania rozpoczęli jego rodzice, którzy byli zaniepokojeni nieobecnością chłopca.

Nastolatek znajdował się w ciężkim stanie. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które zabrało go do szpitala.

W niedzielę rano policja zatrzymała 26-latka podejrzanego o potrącenie chłopca i ucieczkę z miejsca wypadku. Kierowca miał schować samochód na posesji swojej babci, a następnie ukryć się w domu krewnych w sąsiednim powiecie. Funkcjonariuszy do mężczyzny doprowadzili jego koledzy, którzy rozpoznali auto na nagraniach udostępnionych przez policję.



