Potrącił 15-latka i uciekł. Tragiczne informacje, chłopiec zmarł w szpitalu

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Nie żyje 15-letni chłopiec, który w piątek został potrącony w Zadrożu w Małopolsce - przekazał Interii rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Tomasz Waszczuk. 26-latek, który spowodował wypadek, a potem uciekł z miejsca zdarzenia, trafił do aresztu tymczasowego.

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Czerwono-żółty ambulans ratunkowy z sygnałami świetlnymi na podjeździe przy ogrodzeniu i krzewach.
Nie żyje 15-latek potrącony w piątek w Małopolsce. Zdj. ilustracyjneLukasz GdakEast News

W skrócie

  • 15-letni chłopiec potrącony w Zadrożu zmarł w szpitalu po odniesionych obrażeniach.
  • 26-latek podejrzany o spowodowanie wypadku i ucieczkę został tymczasowo aresztowany po przyznaniu się do winy.
  • Kierowca ukrył samochód na posesji babci i schował się w domu krewnych. Funkcjonariusze odnaleźli go dzięki wskazaniu znajomych.
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- Mogę potwierdzić, że poszkodowany w wypadku w Zadrożu 15-latek zmarł - przekazał prok. Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

W poniedziałek informowaliśmy, że mężczyzna podejrzany o potrącenie chłopca usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem były ciężkie obrażenia ciała oraz zarzut ucieczki z miejsca zdarzenia. Przyznał się do winy.

- Podejrzany zarzuty miał stawiane wczoraj. Obejmowały one spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Teraz natomiast prokurator będzie musiał zmienić ten zarzut, zmienić opis czynu i w grę będzie wchodziło spowodowanie śmierci poszkodowanego - dodał rzecznik krakowskiej prokuratury.

Wobec 26-letniego podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy. Decyzją sądu trafi do aresztu.

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Tragiczny wypadek w Małopolsce. Nie żyje 15-latek

Do tragicznego wypadku doszło w piątek wieczorem w Zadrożu w Małopolsce. Na poboczu drogi odnaleziony został ranny 15-latek. Poszukiwania rozpoczęli jego rodzice, którzy byli zaniepokojeni nieobecnością chłopca.

Nastolatek znajdował się w ciężkim stanie. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które zabrało go do szpitala.

W niedzielę rano policja zatrzymała 26-latka podejrzanego o potrącenie chłopca i ucieczkę z miejsca wypadku. Kierowca miał schować samochód na posesji swojej babci, a następnie ukryć się w domu krewnych w sąsiednim powiecie. Funkcjonariuszy do mężczyzny doprowadzili jego koledzy, którzy rozpoznali auto na nagraniach udostępnionych przez policję.

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