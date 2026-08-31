Potrącił 15-latka i uciekł. Mężczyzna usłyszał zarzut, nowe informacje

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

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Mężczyzna podejrzany o potrącenie 15-latka w miejscowości Zadroże usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem były ciężkie obrażenia ciała oraz ucieczki z miejsca zdarzenia - usłyszała Interia od Prokuratury Rejonowej w Olkuszu. Mężczyzna przyznał się do winy.

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Policja (zdj. ilustracyjne) Artur SzczepanskiReporter

W skrócie

  • Podejrzany o potrącenie 15-latka w Zadrożu usłyszał zarzut spowodowania wypadku z ciężkimi obrażeniami oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
  • Mężczyzna przyznał się do winy i prokuratura zamierza złożyć wniosek o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.
  • Policja zatrzymała 26-latka po tym, jak samochód rozpoznali jego koledzy na nagraniu udostępnionym przez policję.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

- Przedstawiono zarzut spowodowania wypadku drogowego z ciężkimi obrażeniami ciała i ucieczkę z miejsca zdarzenia - powiedział w rozmowie z dziennikarzem Interii Łukaszem Piątkiem prok. Piotr Piekarski z Prokuratury Rejonowej w Olkuszu.

Prokurator Rejonowy dodał, że mężczyzna przyznał się do winy. - Będziemy kierować wniosek o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące - podkreślił prok. Piekarski.

Zadroże. Potrącił 15-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna usłyszał zarzut

Do wypadku doszło w piątek po godz. 20 w miejscowości Zadroże (pow. olkuski). Na ulicy Kościelnej odnaleziono nieprzytomnego 15-latka, który leżał na poboczu drogi.

Poszukiwania rozpoczęli rodzice nastolatka, zaniepokojeni jego nieobecnością. Stan chłopca był na tyle poważny, że zdecydowano o wezwaniu na miejsce śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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W niedzielę rano policja zatrzymała w sprawie 26-latka. Kierowca miał schować samochód w garażu na posesji swojej babci. Mężczyzna ukrył się natomiast w sąsiednim powiecie w domu krewnych.

Policjantów do podejrzanego doprowadzili jego koledzy, równolatkowie, którzy rozpoznali samochód na udostępnionym przez policję nagraniu.

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