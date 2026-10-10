Potrącenie, zdemolowane stacje i pościg. "Irracjonalne zachowanie kobiety"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Potrąciła pieszego, uszkodziła kilka samochodów i budynki dwóch stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Wcześniej 59-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego była kontrolowana przez patrol i dostała pouczenie. Została ujęta po policyjnym pościgu.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Czarny Land Rover, którym kierowała kobieta, obok policyjne radiowozy
Kobieta potrąciła pieszego, uszkodziła kilka samochodów i zdemolowała dwie stacje paliw. Potem uciekała przed policjąPolicja Nowy Targ/Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Kobieta z województwa mazowieckiego potrąciła pieszego oraz zniszczyła samochody i budynki dwóch stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej.
  • 59-latka wcześniej została pouczona przez policjantów w związku z zaśmiecaniem terenu jednej ze stacji.
  • Pościg za kierującą zakończył się jej zatrzymaniem w miejscowości Podczerwone.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

59-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego w sobotę czarnym Land Roverem uszkodziła samochody i budynki dwóch stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej.

Jak poinformował rzecznik nowotarskiej policji asp. sztab. Łukasz Burek, pierwsza interwencja miała miejsce około godz. 7 na stacji paliw w Nowym Targu, przy trasie wylotowej w kierunku Białki Tatrzańskiej.

Nowy Targ. Dostała pouczenie i zdemolowała dwie stacje

Świadkowie zgłosili, że kobieta wyrzuca z samochodu papierowe odpady. Funkcjonariusze wylegitymowali ją i sprawdzili w policyjnych systemach. Nie była poszukiwana i była trzeźwa. Za wykroczenie została pouczona, po czym patrol odjechał.

- Około godziny później kobieta zaczęła zachowywać się irracjonalnie. Tym razem, kierując samochodem, uszkodziła cztery pojazdy, motocykl oraz elewację budynku, uderzając przodem auta w wejście na stację. Następnie wycofała i odjechała w kierunku Białki Tatrzańskiej - relacjonował rzecznik.

Zobacz również:

Policyjny radiowóz. Akcja służb wobec dwóch 13-latek
Mazowieckie

Dwie 13-latki zatrzymane. Alarmujące nagranie, internauci nie czekali

Maria Literacka
Maria Literacka

Policyjny pościg za 59-letnią kobietą

To jednak nie koniec. Do podobnego zdarzenia doszło bowiem na stacji paliw w Białce Tatrzańskiej. Tam kobieta potrąciła pieszego i uszkodziła kolejne samochody oraz elewację budynku, po czym odjechała.

- Wszystkie patrole policji zostały poinformowane o 59-letniej kobiecie poruszającej się czarnym land roverem. Mamy wszystkie jej dane - mówił asp. sztab. Łukasz Burek. Mundurowi wyznaczyli blokady, aby uniemożliwić kierującej dalszą ucieczkę.

Pościg za 59-latką podjęli policjanci z Zakopanego. "W wyniku skoordynowanych działań, wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu, doprowadzili do dynamicznego zatrzymania 59-latki w miejscowości Podczerwone" - czytamy w komunikacie nowotarskiej policji.

Policja prowadzi czynności, by szczegółowo wyjaśnić przebieg i okoliczności całego zdarzenia.

Zobacz również:

Nastolatek groził atakami na szkoły. Zgłosił się na policję (zdj. ilustracyjne)
Małopolskie

Niepokojący film nastolatka obiegł sieć. Na komendę przyszedł z rodzicem

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


"Polityczny WF": Kosiniak-Kamysz był u Trumpa. Dlaczego się nie pochwalił?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze