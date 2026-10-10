W skrócie Kobieta z województwa mazowieckiego potrąciła pieszego oraz zniszczyła samochody i budynki dwóch stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej.

59-latka wcześniej została pouczona przez policjantów w związku z zaśmiecaniem terenu jednej ze stacji.

Pościg za kierującą zakończył się jej zatrzymaniem w miejscowości Podczerwone.

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59-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego w sobotę czarnym Land Roverem uszkodziła samochody i budynki dwóch stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej.

Jak poinformował rzecznik nowotarskiej policji asp. sztab. Łukasz Burek, pierwsza interwencja miała miejsce około godz. 7 na stacji paliw w Nowym Targu, przy trasie wylotowej w kierunku Białki Tatrzańskiej.

Nowy Targ. Dostała pouczenie i zdemolowała dwie stacje

Świadkowie zgłosili, że kobieta wyrzuca z samochodu papierowe odpady. Funkcjonariusze wylegitymowali ją i sprawdzili w policyjnych systemach. Nie była poszukiwana i była trzeźwa. Za wykroczenie została pouczona, po czym patrol odjechał.

- Około godziny później kobieta zaczęła zachowywać się irracjonalnie. Tym razem, kierując samochodem, uszkodziła cztery pojazdy, motocykl oraz elewację budynku, uderzając przodem auta w wejście na stację. Następnie wycofała i odjechała w kierunku Białki Tatrzańskiej - relacjonował rzecznik.

Policyjny pościg za 59-letnią kobietą

To jednak nie koniec. Do podobnego zdarzenia doszło bowiem na stacji paliw w Białce Tatrzańskiej. Tam kobieta potrąciła pieszego i uszkodziła kolejne samochody oraz elewację budynku, po czym odjechała.

- Wszystkie patrole policji zostały poinformowane o 59-letniej kobiecie poruszającej się czarnym land roverem. Mamy wszystkie jej dane - mówił asp. sztab. Łukasz Burek. Mundurowi wyznaczyli blokady, aby uniemożliwić kierującej dalszą ucieczkę.

Pościg za 59-latką podjęli policjanci z Zakopanego. "W wyniku skoordynowanych działań, wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu, doprowadzili do dynamicznego zatrzymania 59-latki w miejscowości Podczerwone" - czytamy w komunikacie nowotarskiej policji.

Policja prowadzi czynności, by szczegółowo wyjaśnić przebieg i okoliczności całego zdarzenia.



