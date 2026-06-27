Potężny pożar w Małopolsce. Płonie hala magazynowo-produkcyjna

Karol Płatek

Karol Płatek

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Pożar hali magazynowo-produkcyjnej wybuchł w piątek po południu przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej. Ogień objął cały obiekt, a podczas ewakuacji poszkodowana została jedna osoba. Na miejscu trwa akcja gaśnicza z udziałem kilkunastu zastępów straży pożarnej.

Pożar hali magazynowo-produkcyjnej w Mszanie Dolnej
Pożar hali w Mszanie Dolnejlimanowa.inmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Mszanie Dolnej przy ul. Orkana w piątek po południu wybuchł pożar hali magazynowo-produkcyjnej.
  • W wyniku pożaru cała hala została objęta ogniem, a podczas ewakuacji jedna osoba została poszkodowana.
  • Na miejscu działa 18 zastępów straży pożarnej, grupa chemiczna oraz inne służby, a akcja ratownicza trwa.
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Do pożaru doszło po godz. 16.00. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, w której działalność prowadzi kilka lokalnych firm. Na terenie obiektu znajdują się m.in. stacja diagnostyczna pojazdów oraz wytwórnia produktów z tworzyw sztucznych.

Nad miejscem pożaru unoszą się gęste kłęby czarnego dymu, które są widoczne z dużej odległości. Według relacji mieszkańców z rejonu pożaru co jakiś czas słychać odgłosy wybuchów.

Pożar hali w Mszanie Dolnej
Pożar hali w Mszanie DolnejKW PSP Krakówmateriały prasowe

Pożar hali w Mszanie Dolnej. Jedna osoba została ranna

Jak przekazał polsatnews.pl rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie kpt. Hubert Ciepły, hala została całkowicie objęta ogniem.

- Hala jest w całości objęta ogniem - poinformował. Rzecznik dodał, że podczas ewakuacji poszkodowana została jedna osoba. Ranny trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Do działań skierowano 18 zastępów straży pożarnej. Na miejsce wysłano również specjalistyczną grupę chemiczną Krakowa, która monitoruje jakość powietrza.

W akcji uczestniczą także policjanci, zespół ratownictwa medycznego oraz pogotowie energetyczne. Strażacy walczą z ogniem i robią wszystko, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie obiekty, w tym znajdujący się obok zakład stolarski. Pożar jest rozległy i nadal nie został opanowany.

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