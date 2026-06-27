W skrócie W Mszanie Dolnej przy ul. Orkana w piątek po południu wybuchł pożar hali magazynowo-produkcyjnej.

W wyniku pożaru cała hala została objęta ogniem, a podczas ewakuacji jedna osoba została poszkodowana.

Na miejscu działa 18 zastępów straży pożarnej, grupa chemiczna oraz inne służby, a akcja ratownicza trwa.

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Do pożaru doszło po godz. 16.00. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, w której działalność prowadzi kilka lokalnych firm. Na terenie obiektu znajdują się m.in. stacja diagnostyczna pojazdów oraz wytwórnia produktów z tworzyw sztucznych.

Nad miejscem pożaru unoszą się gęste kłęby czarnego dymu, które są widoczne z dużej odległości. Według relacji mieszkańców z rejonu pożaru co jakiś czas słychać odgłosy wybuchów.

Pożar hali w Mszanie Dolnej KW PSP Kraków materiały prasowe

Pożar hali w Mszanie Dolnej. Jedna osoba została ranna

Jak przekazał polsatnews.pl rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie kpt. Hubert Ciepły, hala została całkowicie objęta ogniem.

- Hala jest w całości objęta ogniem - poinformował. Rzecznik dodał, że podczas ewakuacji poszkodowana została jedna osoba. Ranny trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Do działań skierowano 18 zastępów straży pożarnej. Na miejsce wysłano również specjalistyczną grupę chemiczną z Krakowa, która monitoruje jakość powietrza.

W akcji uczestniczą także policjanci, zespół ratownictwa medycznego oraz pogotowie energetyczne. Strażacy walczą z ogniem i robią wszystko, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie obiekty, w tym znajdujący się obok zakład stolarski. Pożar jest rozległy i nadal nie został opanowany.





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