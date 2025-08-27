Potężny pożar w hurtowni zniczy. Kłęby dymu nad Tarnowem

"Byłem na miejscu i pozostaję w kontakcie ze służbami. Na ten moment pożar nie zagraża okolicznym zabudowaniom. W okolicy tworzy się korek - jeśli możecie, omijajcie tę część miasta. Bądźcie ostrożni" - przekazał Jakub Kwaśny.

Płonie hurtownia zniczy w Tarnowie. Służby apelują do mieszkańców

Jak przekazała z kolei Tarnowska.tv, zgłoszenie do strażaków wpłynęło ok. godz. 12:30. Płomienie objęły halę magazynową przy ul. Dojazd. Na miejscu pracuje również dron z kamerą termowizyjną. Budynek hali ma wymiary 50 na 20 metrów.

Nie ma osób poszkodowanych. Służby apelują o niezbliżanie się do budynku. Proszą jednocześnie mieszkańców o zamknięcie okien w swoich domach.

Na miejscu znajduje się ponad 100 strażaków - 35 zastępów straży pożarnej, a dach budynku uległ zawaleniu.

