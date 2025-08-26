Potężna awaria w Małopolsce. Duże opóźnienia pociągów
Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji w Miechowie przyczyniła się do poważnych opóźnień pociągów. Skład, który miał przyjechać do Krakowa z Kołobrzegu opóźniony jest o ponad 170 minut. Utrudnienia dotyczą także kilku innych pociągów.
Opóźnienia pociągów są na trasie Kraków Główny - Miechów - Tunel.
Na stacji w Miechowie doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Chociaż obecnie trwa naprawa usterki, nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia na kolei.
Miechów. Awaria spowodowała spore opóźnienia pociągów
Pociąg z Kołobrzegu, który ma dojechać na stację Kraków Główny opóźniony jest o 176 minut. Planowo pociąg miał przyjechać do stolicy małopolski o godz. 8:25 we wtorek.
Z kolei pociąg relacji Sędziszów - Oświęcim obecnie ma 50 minut opóźnienia w przyjeździe na stację w Krakowie.
Utrudnienia - jak czytamy na stronie Portal Pasażera - dotyczą także pociągu, który miał wyruszyć z Krakowa Głównego do Poznania. Planowo skład miał wyjechać na trasę o godz. 7:15.