Potężna awaria w Małopolsce. Duże opóźnienia pociągów

Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji w Miechowie przyczyniła się do poważnych opóźnień pociągów. Skład, który miał przyjechać do Krakowa z Kołobrzegu opóźniony jest o ponad 170 minut. Utrudnienia dotyczą także kilku innych pociągów.

Awaria urządzenia sterowania ruchem. Poważne opóźnienia pociągów
Opóźnienia pociągów są na trasie Kraków Główny - Miechów - Tunel.

Na stacji w Miechowie doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Chociaż obecnie trwa naprawa usterki, nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia na kolei.

Miechów. Awaria spowodowała spore opóźnienia pociągów

Pociąg z Kołobrzegu, który ma dojechać na stację Kraków Główny opóźniony jest o 176 minut. Planowo pociąg miał przyjechać do stolicy małopolski o godz. 8:25 we wtorek.

Z kolei pociąg relacji Sędziszów - Oświęcim obecnie ma 50 minut opóźnienia w przyjeździe na stację w Krakowie.

Utrudnienia - jak czytamy na stronie Portal Pasażera - dotyczą także pociągu, który miał wyruszyć z Krakowa Głównego do Poznania. Planowo skład miał wyjechać na trasę o godz. 7:15.

