Poszukiwania sprawcy pobicia. Policja prosi o pomoc
Policja poszukuje mężczyzny, który w Rabce-Zdroju zaatakował młode małżeństwo. Do zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 października. W wyniku pobicia napadnięty 31-latek stracił przytomność. "Towarzysząca mu kobieta próbowała zareagować, jednak napastnik szarpnął ją i przewrócił na jezdnię" - podano w komunikacie.
Policjanci z Nowego Targu proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy napadu na młode małżeństwo, do którego doszło w nocy z 18 na 19 października w Rabce-Zdroju przy ul. Piłsudskiego.
Rabka-Zdrój. Młode małżeństwo ofiarą ataku
Według ustaleń do zdarzenia doszło około północy. Wtedy do przechodzącej przejściem dla pieszych pary podszedł nieznajomy mężczyzna, który uderzył 31-latka w twarz.
"W wyniku ciosu pokrzywdzony stracił na chwilę przytomność. Towarzysząca mu kobieta próbowała zareagować, jednak napastnik szarpnął ją i przewrócił na jezdnię, po czym oddalił się w kierunku pobliskich bloków" - podano w komunikacie.
Policja poszukuje sprawcy
Poszukiwany ma około 30 lat, około 170 cm wzrostu, jest krótko ostrzyżonym, a w dniu zdarzenia miał na sobie czarną kurtkę i jasne spodnie.
W komunikacie opublikowanym na stronie KPP w Nowym Targu funkcjonariusze zamieścili zdjęcia i nagranie z monitoringu.
"Zwracamy się z prośbą do osób, które były świadkami tego zdarzenia, widziały napastnika w rejonie ulicy Piłsudskiego w nocy z 18 na 19 października lub rozpoznają mężczyznę widocznego na zabezpieczonym nagraniu wizerunkowym, o kontakt z Komisariatem Policji w Rabce-Zdroju pod numerem telefonu 47 834 67 50 lub z najbliższą jednostką Policji" - czytamy.