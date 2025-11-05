Policjanci z Nowego Targu proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy napadu na młode małżeństwo, do którego doszło w nocy z 18 na 19 października w Rabce-Zdroju przy ul. Piłsudskiego.

Rabka-Zdrój. Młode małżeństwo ofiarą ataku

Według ustaleń do zdarzenia doszło około północy. Wtedy do przechodzącej przejściem dla pieszych pary podszedł nieznajomy mężczyzna, który uderzył 31-latka w twarz.

"W wyniku ciosu pokrzywdzony stracił na chwilę przytomność. Towarzysząca mu kobieta próbowała zareagować, jednak napastnik szarpnął ją i przewrócił na jezdnię, po czym oddalił się w kierunku pobliskich bloków" - podano w komunikacie.

Policja poszukuje sprawcy

Poszukiwany ma około 30 lat, około 170 cm wzrostu, jest krótko ostrzyżonym, a w dniu zdarzenia miał na sobie czarną kurtkę i jasne spodnie.

W komunikacie opublikowanym na stronie KPP w Nowym Targu funkcjonariusze zamieścili zdjęcia i nagranie z monitoringu.

"Zwracamy się z prośbą do osób, które były świadkami tego zdarzenia, widziały napastnika w rejonie ulicy Piłsudskiego w nocy z 18 na 19 października lub rozpoznają mężczyznę widocznego na zabezpieczonym nagraniu wizerunkowym, o kontakt z Komisariatem Policji w Rabce-Zdroju pod numerem telefonu 47 834 67 50 lub z najbliższą jednostką Policji" - czytamy.

