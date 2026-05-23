W skrócie W Krakowie prowadzone są intensywne poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi.

Działania służb skupiają się w rejonie Lasu Wolskiego, szczególnie w okolicy ogrodu zoologicznego. W trakcie akcji przeszukano około 70-80 pustostanów.

Policja apeluje o przekazywanie wszelkich informacji na temat zaginionej dziewczynki.

O szczegółach poszukiwań 12-letniej Elżbiety Wojtackiej opowiedziała na antenie Polsat News rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło.

- Na razie nie ma przełomu. Szukamy kolejną dobę. Ta akcja nie została wznowiona, bo akcja poszukiwawcza cały czas trwa. Ona trwała również dzisiaj w nocy - wyjaśniła.

Przedstawicielka małopolskiej policji ujawniła, że ostatnim ustalonym miejscem pobytu Elżbiety Wojtackiej były okolice Lasu Wolskiego, a konkretniej ogrodu zoologicznego w Krakowie. Z tego powodu obecnie to tam koncentrują się działania poszukiwawcze.

- Poszukiwania są bardzo szeroko zakrojone. To kilkuset policjantów z dronami, psami, wojsko, straż pożarna, grupy poszukiwawcze - powiedziała podinsp. Cisło na antenie Polsat News.

Rzecznik prasowa KWP w Krakowie podkreśliła przy tym, że funkcjonariusze działają również w innych miejscach. Obecnie sprawdzane są przede wszystkim pustostany na terenie Krakowa i okolic.

- Mamy taki sygnał, że Elżbieta mogła sobie przygotowywać jakieś miejsce, gdzie mogłaby spędzić noc, więc przeszukaliśmy około 70-80 pustostanów dzisiaj w nocy i robimy to cały czas - wytłumaczyła policjantka.

Służby zabezpieczyły jednocześnie monitoringi z autobusów i prywatnych posesji w rejonie Lasu Wolskiego. Policja utrzymuje, że w dalszym ciągu trwają poszukiwania żywej osoby.

- Nie przyjmujemy do wiadomości innej wersji. Szukamy żywego dziecka i te nasze wysiłki nie ustają. Będziemy szukać do skutku. Ten teren poszukiwań się poszerzył. Cały czas również zabezpieczamy kolejne monitoringi i sprawdzamy, czy gdzieś na jakimś zapisie nie widać dziewczynki - podkreśliła podinspektor.

Rzecznik prasowa policji ujawniła przy okazji, że do tej pory do komendy wpłynęło "kilkadziesiąt sygnałów" o tym, że ktoś widział Elżbietę Wojtacką w Krakowie. - Każdy ten sygnał sprawdzaliśmy, potwierdzaliśmy zapisem z monitoringu. Niestety okazywało się, że była to inna osoba - dodała.

Jednocześnie policja podtrzymuje swój apel o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących ewentualnego miejsca pobytu zaginionej 12-latki. - Jeśli ktoś zobaczy, albo komuś się wydaje, że jest to Elżunia, prosimy o taki sygnał, będziemy go sprawdzać - zaapelowała Cisło.

Przypomnijmy, że Elżbieta Wojtacka zaginęła w czwartek wieczorem. Nastolatka nie wróciła do miejsca zamieszkania po spotkaniu ze znajomymi. Od tamtej pory nie ma z nią kontaktu.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że 12-latka ma około 161 cm wzrostu i jest blondynką o włosach sięgających do łopatek.

W chwili zaginięcia dziewczynka była ubrana w czarną bluzę z kapturem, dżinsy za kolano oraz czarno-białe buty sportowe. Prawdopodobnie miała przy sobie też czarną torebkę ozdobioną kolorowymi przypinkami.

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogły widzieć zaginioną lub posiadają informacje na temat jej miejsca pobytu o pilny kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47 83 52 913, lub z numerem alarmowym 112.





