Poszedł na grzyby, znalazł obiekt podobny do drona. Komunikat policji
W miejscowości Goszcza (woj. małopolskie) grzybiarz ujawnił element obiektu, przypominającego drona - poinformowała policja. Po wstępnych oględzinach okazało się, że jest to prawdopodobnie część zdalnie sterowanego modelu samolotu, a obiekt nie miał zastosowania militarnego.
"Dzisiaj około godz. 12, w lesie w miejscowości Goszcza w powiecie krakowskim, grzybiarz ujawnił element obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli miejsce znalezienia elementu. Powiadomiono inne służby m.in. żandarmerię wojskową oraz prokuraturę" - podała w niedzielę po południu na platformie X małopolska policja.
W komunikacie wskazano, że po wstępnych oględzinach okazało się, że jest to prawdopodobnie część zdalnie sterowanego modelu samolotu, a obiekt nie miał zastosowania militarnego.
Drony w Polsce. Znaleziono kolejne szczątki bezzałogowców
To czwarte miejsce w kraju, w którym w niedzielę odnaleziono części obiektów przypominających drony.
Około godz. 9 odkryto je w miejscowości Wodynie w pow. siedleckim i w miejscowości Biała Góra w pow. białobrzeskim na Mazowszu. Z kolei ok. godz. 10 w miejscowości Sulmice w Lublinie.
W sobotę natomiast szczątki drona zostały znalezione na terenie gminy Korsze w woj. warmińsko-mazurskim.
Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, przekazał Interii, że szczątki obiektu znajdowały się tam prawdopodobnie od ubiegłego tygodnia.
Rosyjskie drony nad Polską
W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne.
Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.