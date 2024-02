Postawił się politykom PiS. Teraz porządzi w policji

Do sporych roszad doszło w kierownictwie krakowskiej policji . Za działania policji w Krakowie będzie teraz odpowiadać nadkomisarz Paweł Jastrząb. Policjant w 2022 r. został zdegradowany ze stanowiska zastępcy komendanta, bo odmówił wykonania poleceń partyjnych działaczy. Chodzi o wydarzenia, do jakich doszło po miesięcznicy smoleńskiej pod siedzibą PiS w Krakowie.

- Powrót Jastrzębia na stanowisko to dobry ruch. Jest merytoryczny, otwarty na różne głosy. Jednak to, co najważniejsze, wielu zwykłych funkcjonariuszy pamięta mu, że stanął po ich stronie podczas protestów pod siedzibą PiS. Wtedy stracił głowę, choć zachował się zgodnie z przepisami i procedurami - mówi nam jeden z funkcjonariuszy, który zna kulisy wydarzeń, za które Jastrząb został zdegradowany. Nasz rozmówca prosi o anonimowość.