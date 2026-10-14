W skrócie Parlamentarzysta z Tarnowa został zatrzymany przez policję podczas jazdy jednośladem bez oświetlenia. Funkcjonariusze wyczuli od niego zapach alkoholu.

Policjanci nie przeprowadzili dalszych czynności, ponieważ poseł okazał legitymację i powołał się na immunitet poselski.

Komenda Główna Policji zajmuje się sprawą. Lokalne media wskazują, że parlamentarzysta nie chciał ujawnienia informacji o incydencie.

Zgodnie z konstytucją poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej po uchyleniu immunitetu przez Sejm bezwzględną większością głosów.

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 21 na ulicy Elektrycznej w Tarnowie. Policjanci interweniowali, bo rowerzysta jechał bez wymaganego oświetlenia.

Funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu. - Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że jest to parlamentarzysta ziemi tarnowskiej, który okazał legitymację poselską i skorzystał ze związanej z tym ochrony, czyli immunitetu - relacjonowała w rozmowie z tygodnikiem "TEMI" asp. Joanna Dychtoń z biura prasowego KMP w Tarnowie.

Mundurowi odstąpili od dalszych czynności. O fakcie poinformowano Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Sprawą zajmie się Komenda Główna Policji.

Tarnów. Poseł zatrzymany do kontroli, zasłonił się immunitetem

"Nieoficjalnie wiadomo, że poseł negował działania służb i bardzo mu zależało, aby informacja o zdarzeniu nie ujrzała światła dziennego. Sprawa jest w toku" - przekazał tygodnik.

Lokalna gazeta nie podaje imienia i nazwiska parlamentarzysty, który podczas kontroli skorzystał z ochrony immunitetowej.

Mandat poselski z okręgu numer 15, który obejmuje ziemię tarnowską, sprawuje dziewięć osób. Wybierany jest tam również jeden senator.

Sejm może uchylić immunitet posła. Potrzeba bezwzględnej większości

Konstytucja RP z 1997 roku głosi, że "od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej".

Policja może przekazać sprawę konkretnego posła do prokuratury. Ta zaś ma uprawnienia, aby wystąpić z wnioskiem do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu. Wówczas wniosek jest głosowany na sali plenarnej. Do jego przyjęcia potrzeba bezwzględnej większości.

Poseł sam może zrzec się immunitetu i wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.



