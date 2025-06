Pościg za działaczem Konfederacji. Polityk tymczasowo aresztowany

Funkcjonariusze mieli także informację o drugim podejrzanym - 30-latku z powiatu limanowskiego, który poruszał się osobnym pojazdem . Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciekać . Został schwytany po pościgu.

"Podczas przeszukania lokalni należących do zatrzymanego zabezpieczono dwa kilogramy mefedronu, 47 sztuk amunicji, dwie wagi elektroniczne oraz znaczne ilości leków opioidowych, do zakupu których wymagana jest recepta" - przekazała komenda w komunikacie.

Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i leków opioidowych. Oprócz tego 30-letni działacz Konfederacji dodatkowo usłyszał zarzut posiadania amunicji i niezatrzymania się do kontroli drogowej.

Redakcja Interii skontaktowała się z otoczeniem Konfederacji, które potwierdziło, że 30-latek należał do ugrupowania.

- Nie mieliśmy żadnych sygnałów, które by na coś takiego wskazywały. To szeregowy działacz. Natychmiast po tych doniesieniach został usunięty z Konfederacji. Nikomu wcześniej nie przyszłoby do głowy, że taka sytuacja może mieć miejsce - usłyszeliśmy.