Pościg ulicami Krakowa. Policjanci oddali strzały
Krakowscy policjanci oddali strzały w kierunku samochodu, który w niedzielę rano nie zatrzymał się na polecenie funkcjonariuszy. Ostatecznie udało się unieruchomić uciekający pojazd i zatrzymać kierowcę, który posiadał przy sobie środki odurzające.
W skrócie
- Policjanci w Krakowie rozpoczęli pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli.
- W trakcie akcji funkcjonariusze oddali strzały, aby unieruchomić uciekający samochód.
- Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie środki odurzające.
Do zdarzenia doszło w niedzielę chwilę po godzinie 8 rano w okolicach ul. Kapelanka w Krakowie.
Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli samochód, który poruszał się ze zbyt dużą prędkością.
Kraków. Pościg ulicami miasta, padły strzały
- Kierujący nie zatrzymał się do kontroli, dlatego policjanci ruszyli w pościg, który zakończył się w Budzyniu - przekazał w rozmowie z Interią oficer prasowy małopolskiej policji asp. Bartosz Izdebski.
- W trakcie pościgu policjanci oddali strzały w kierunku pojazdu, w celu unieruchomienia uciekającego samochodu - dodał.
Pod koniec pościgu, kierowca opuścił pojazd i zaczął uciekać na piechotę. Funkcjonariuszom udało się go ostatecznie zatrzymać.
- Okazało się, że posiadał przy sobie środki odurzające, stąd najprawdopodobniej próba ucieczki - przekazał asp. Izdebski.
Pościg w Krakowie. Kierowca zatrzymany
Policja planuje również przebadać zatrzymanego mężczyznę na obecność alkoholu lub środków odurzających we krwi.
- Teraz będą prowadzone czynności w związku z tą ucieczką i przede wszystkim posiadaniem środków odurzających - poinformował rzecznik krakowskiej policji. Jak dodał, prokuratura zbada również przebieg interwencji i zasadność użycia broni palnej przez funkcjonariuszy.
Samochód nie zatrzymał się do kontroli. Policjant ranny w czasie pościgu
Do podobnego zdarzenia doszło również w ubiegłą niedzielę we wsi Pęcice pod Pruszkowem w województwie mazowieckim. Tam również kierowca nie zatrzymał się do policyjnej kontroli.
Funkcjonariusze ruszyli w pościg za uciekającym autem, jednak w tym przypadku, nie zakończył się on sukcesem. Radiowóz wypadł z jezdni na łuku drogi, po czym uderzył w drzewo. W wyniku wypadku niegroźnie ranny został jeden z funkcjonariuszy.
Kierowcy udało się uciec, jednak jeszcze tego samego dnia policjanci zdołali go namierzyć i zatrzymać.