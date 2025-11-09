W skrócie Policjanci w Krakowie rozpoczęli pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli.

W trakcie akcji funkcjonariusze oddali strzały, aby unieruchomić uciekający samochód.

Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie środki odurzające.

Do zdarzenia doszło w niedzielę chwilę po godzinie 8 rano w okolicach ul. Kapelanka w Krakowie.

Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli samochód, który poruszał się ze zbyt dużą prędkością.

Kraków. Pościg ulicami miasta, padły strzały

- Kierujący nie zatrzymał się do kontroli, dlatego policjanci ruszyli w pościg, który zakończył się w Budzyniu - przekazał w rozmowie z Interią oficer prasowy małopolskiej policji asp. Bartosz Izdebski.

- W trakcie pościgu policjanci oddali strzały w kierunku pojazdu, w celu unieruchomienia uciekającego samochodu - dodał.

Pod koniec pościgu, kierowca opuścił pojazd i zaczął uciekać na piechotę. Funkcjonariuszom udało się go ostatecznie zatrzymać.

- Okazało się, że posiadał przy sobie środki odurzające, stąd najprawdopodobniej próba ucieczki - przekazał asp. Izdebski.

Pościg w Krakowie. Kierowca zatrzymany

Policja planuje również przebadać zatrzymanego mężczyznę na obecność alkoholu lub środków odurzających we krwi.

- Teraz będą prowadzone czynności w związku z tą ucieczką i przede wszystkim posiadaniem środków odurzających - poinformował rzecznik krakowskiej policji. Jak dodał, prokuratura zbada również przebieg interwencji i zasadność użycia broni palnej przez funkcjonariuszy.

Samochód nie zatrzymał się do kontroli. Policjant ranny w czasie pościgu

Do podobnego zdarzenia doszło również w ubiegłą niedzielę we wsi Pęcice pod Pruszkowem w województwie mazowieckim. Tam również kierowca nie zatrzymał się do policyjnej kontroli.

Funkcjonariusze ruszyli w pościg za uciekającym autem, jednak w tym przypadku, nie zakończył się on sukcesem. Radiowóz wypadł z jezdni na łuku drogi, po czym uderzył w drzewo. W wyniku wypadku niegroźnie ranny został jeden z funkcjonariuszy.

Kierowcy udało się uciec, jednak jeszcze tego samego dnia policjanci zdołali go namierzyć i zatrzymać.

