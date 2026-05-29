W skrócie Dwóch policjantów odniosło obrażenia podczas pościgu za motocyklistą na ulicach Krakowa, przy czym jeden funkcjonariusz jest w stanie ciężkim.

Zdarzenie miało miejsce, gdy radiowóz policyjny wypadł z drogi na tory kolejowe podczas próby zatrzymania kierowcy motocrossa, który uciekał przed kontrolą.

Motocyklista porzucił pojazd i próbował uciekać pieszo, lecz został zatrzymany przez inny patrol.

Do zdarzenia doszło chwilę przed godziną 20. Patrol policji zauważył młodego mężczyznę, który jechał na motocrossie w sposób brawurowy - na jednym kole. - Policjanci podjęli próbę wylegitymowania go. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli i podjął ucieczkę, w związku z czym policjanci rozpoczęli za nim pościg - przekazała Interii rzeczniczka krakowskiej Policji.

- Na skrzyżowaniu ulic Węgrzynowickiej i Spławy, na łuku drogi radiowóz zjechał z nasypu na tory kolejowe. W wyniku tego zdarzenia kierujący radiowozem oraz pasażerka doznali obrażeń - dodała.

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał kierującego samochodem funkcjonariusza do szpitala w ciężkim stanie. Do szpitalu trafiła również jadąca jako pasażerka funkcjonariuszka. Według wstępnych informacji doznała on jedynie potłuczeń.

Pościg ulicami Krakowa. Dwoje funkcjonariuszy rannych

Po wypadku radiowozu młody kierowca motocrossa porzucił pojazd i rozpoczął dalszą ucieczkę pieszo. - Mężczyzna został zatrzymany przez inny patrol - przekazała rzeczniczka krakowskiej policji i dodała.

Policjanci przybyli na miejsce ustalili już również świadków zdarzenia. Z ich zeznań wynika, że kierowca motocrossa już wcześniej jeździł bardzo brawurowo, w związku z czym mieszkańcy bali się chodzić ulicami. - To nie był tylko dzisiejszy wybryk, tylko to już trwało od pewnego czasu - poinformowała rzeczniczka KMP w Krakowie.

Czynności z zatrzymanym mężczyzną mają się odbyć w sobotę.





