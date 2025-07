- Ufamy Tobie, gdy stajemy wokół trumien Justyny i Zbigniewa . Gdy stajemy w tym orszaku pogrzebowym, by odprowadzić ich na miejsce doczesnego spoczynku. Ufamy Tobie, gdy stajemy wokół ludzi, którzy byli kochającym mężem, kochającą żoną, wspaniałymi przyjaciółmi. Chcemy im towarzyszyć do ostatniej chwili. Jest to trudna chwila, bardzo trudna. Jeszcze w naszych uszach rozbrzmiewa ich głos, bo tak niedawno stali pośród nas - podkreślił duchowny .

Ksiądz przypomniał o tym, że tragicznie zmarłe małżeństwo bardzo kochało Boga, siebie nawzajem i rodzinę. - Nie było takiej niedzieli, nie było takich obowiązków, nie było takich wydarzeń, żeby w dzień pański nie uczestniczyli w Eucharystii. Swoje życie związali sakramentalnie z Bogiem. Byli wierni temu, co było ważne, w co wierzyli i temu dawali świadectwo swoim postępowaniem. (...) Drugim darem, którym Panu Bogu składam jest dar miłości małżeńskiej i rodzinnej. Wzajemna troska o współmałżonkę i współmałżonka. O swoje ukochane dziecko, córeczkę Polę. Cieszyli się tą miłością, a martwili tym, co ich niepokoiło. Dziś prosimy cię, Jezu, przyjmij ich do swojego królestwa. Daj im im wieczną radość - mówił kapłan, po czym dodał: "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą".