Obecnie, po ataku w Krakowie, wiadomo o sześciu ofiarach śmiertelnych i kilkunastu rannych. Jak podawała Małopolska Policja wśród zabitych jest dwóch mężczyzn i cztery kobiety.

Z informacji Polsat News wynika, że poszkodowane są także osoby z zagranicy. Doniesienia te reporterce Teresie Gut potwierdziła rzeczniczka jednego z krakowskich szpitali.

- Wiemy, że jest to osoba młoda. Student z zagranicy, który przebywał w Krakowie w ramach studenckiej wymiany Erasmus - opisała reporterka.

- Nie znamy na razie tożsamości ani narodowości pozostałych rannych osób - dodała Gut.

Poszkodowani do krakowskich szpitali przetransportowani zostali karetkami, ale i śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wiele z osób rannych jest w poważnym stanie. - Trwają operacje i zabiegi ratujące zdrowie i życie - przekazała Gut.

Więcej informacji wkrótce...