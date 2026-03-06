W skrócie W Tarnowie firma badająca jakość wody pomyliła próbki z dwóch basenów, przez co zamknięto niewłaściwy obiekt.

Klienci Parku Wodnego przez ponad tydzień korzystali ze skażonej wody z bakteriami legionella.

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zamknął Park Wodny i zlecił dodatkowe badania innej firmie.

Na początku ubiegłego tygodnia firma zajmująca się badaniem jakości wody na tarnowskich basenach pobrała próbki wody z dwóch basenów na terenie miasta: w dzielnicy Mościce i z Parku Wodnego przy ul. Piłsudskiego. W piątek (27 lutego) Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (TOSiR) poinformował, że w wodzie na basenie w Mościcach wykryto bakterię legionella, dlatego konieczne jest tymczasowe zamknięcie pływalni.

W czwartek okazało się jednak, że firma badająca wodę pomyliła próbki, a szkodliwa bakteria znajdowała się w wodzie nie na basenie w Mościcach, lecz w Parku Wodnym. W związku z pomyłką klienci Parku Wodnego przez ponad tydzień pływali w skażonej wodzie.

Pomylono próbki z wodą z basenów. TOSiR reaguje

Na pomyłkę natychmiast zareagował TOSiR, który zapowiedział, że będzie dążył do pociągnięcia do odpowiedzialności firmy, która pomyliła próbki.

- Coś takiego dotąd nie miało miejsca nie tylko u nas, ale prawdopodobnie w całym kraju. Dyrektor sanepidu aż złapał się za głowę, kiedy dowiedział się o tej pomyłce. Firma posiada certyfikaty jakości i wymagane akredytacje. Obsługuje wiele obiektów w Polsce, nie tylko baseny. Złe oznaczenie próbek to karygodny błąd, który uderza w nas wizerunkowo i finansowo i na pewno tego tak nie zostawimy - powiedział Arkadiusz Marszałek, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji cytowany przez Gazetę Krakowską.

Marszałek poinformował również, że Park Wodny został zamknięty do odwołania, trwają natomiast przygotowania do ponownego otwarcia basenu w Mościcach. - W przypadku Parku Wodnego czekamy na wyniki badań wody. Te standardowo przeprowadzone zostały na początku tego tygodniu. Niezależnie od nich zleciliśmy w czwartek kolejne badania pod kątem obecności legionelli na obiekcie, ale już innej firmie niż ta, z którą mamy zawartą umowę - przekazał dyrektor TOSiR.

Legionella to bakteria, która rozwija się głównie w instalacjach wodnych. Może powodować m.in. chorobę legionistów - ciężkie zapalenie płuc, które może prowadzić do powikłań.

