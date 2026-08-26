Polsat News nieoficjalnie: Zatrzymany ws. śmiertelnego pobicia w Krakowie to nieletni

W skrócie Jedna z zatrzymanych osób w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie jest nieletnia - ustalił nieoficjalnie Polsat News.

Służby określiły tożsamość wszystkich sprawców i poszukują ich miejsca pobytu.

Zdarzenie miało miejsce w nocy z czwartku na piątek na osiedlu Willowym w Nowej Hucie.

Ofiara, powiązana ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków, została pobita przez grupę pięciu osób, które miały ze sobą ostre narzędzia.

Prezes Wisły Kraków zapowiedział wprowadzenie zakazu wnoszenia na stadion materiałów o charakterze chuligańskim.

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Nowe, nieoficjalne informacje ws. tragicznego zdarzenia w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie przekazała reporterka Polsat News Dominika Orzeł.

Sprawą zatrzymanej przez policję osoby nieletniej najprawdopodobniej zajmie się sąd rodzinny. W poniedziałek informowaliśmy, że w związku ze śmiercią 36-letniego Jakuba Ch. zatrzymano dwie osoby.

Dzisiaj nieletni ma być doprowadzony do prokuratury, gdzie w obecności rodzica zostaną przeprowadzone czynności.

Aby rozwiązać sprawę policjanci powołali specjalną grupę. - Składa się z najlepszych policjantów pionów kryminalnych małopolskiej policji. (...) Mamy pomoc kolegów z Centralnego Biura Śledczego, jak również z biura zwalczającego cyberprzestępców - informowała podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka KWP w Krakowie.

Służby ustaliły tożsamość wszystkich bezpośrednich sprawców. - Pracujemy nad tym, aby ustalić miejsce pobytu tych osób - dodała.

Atak w Nowej Hucie. 36-latek zmarł w karetce

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z czwartku na piątek na osiedlu Willowym w Nowej Hucie w Krakowie.

36-latek został zaatakowany przez grupę pięciu osób. Gdy upadł na chodnik, napastnicy zaczęli go bić i kopać. Mieli również przy sobie ostre narzędzia. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe wezwane przez świadka, jednak mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł w karetce.

Pogrzeb 36-latka odbył się we wtorek. Mężczyzna był związany z kibicami Hutnika Kraków. Za atak na niego mają odpowiadać osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców identyfikujących się z Wisłą Kraków.

Reakcja Wisły Kraków na brutalne pobicie

Do całej sytuacji odniósł się prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski, który potępił brutalne pobicie w Nowej Hucie i zapowiedział wprowadzenie zakazu wnoszenia na stadion materiałów o charakterze chuligańskim.

"Od najbliższej kolejki przy R22 wszelkie transparenty i inne elementy z hasłami 'anty', 'PDW' czy 'Młoda/Stara/Podstarzała/W średnim wieku Ferajna' - w tym również tego typu koszulki i inne - nie będą dopuszczone na żadną z trybun, a te wniesione zostaną usunięte ze stadionu natychmiast wraz z ich właścicielami" - napisał na platformie X.



