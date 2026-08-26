Polsat News nieoficjalnie: Zatrzymany ws. śmiertelnego pobicia w Krakowie to nieletni

W skrócie
- Jedna z zatrzymanych osób w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie jest nieletnia - ustalił nieoficjalnie Polsat News.
- Służby określiły tożsamość wszystkich sprawców i poszukują ich miejsca pobytu.
- Zdarzenie miało miejsce w nocy z czwartku na piątek na osiedlu Willowym w Nowej Hucie.
- Ofiara, powiązana ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków, została pobita przez grupę pięciu osób, które miały ze sobą ostre narzędzia.
- Prezes Wisły Kraków zapowiedział wprowadzenie zakazu wnoszenia na stadion materiałów o charakterze chuligańskim.
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Nowe, nieoficjalne informacje ws. tragicznego zdarzenia w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie przekazała reporterka Polsat News Dominika Orzeł.
Sprawą zatrzymanej przez policję osoby nieletniej najprawdopodobniej zajmie się sąd rodzinny. W poniedziałek informowaliśmy, że w związku ze śmiercią 36-letniego Jakuba Ch. zatrzymano dwie osoby.
Dzisiaj nieletni ma być doprowadzony do prokuratury, gdzie w obecności rodzica zostaną przeprowadzone czynności.
Aby rozwiązać sprawę policjanci powołali specjalną grupę. - Składa się z najlepszych policjantów pionów kryminalnych małopolskiej policji. (...) Mamy pomoc kolegów z Centralnego Biura Śledczego, jak również z biura zwalczającego cyberprzestępców - informowała podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka KWP w Krakowie.
Służby ustaliły tożsamość wszystkich bezpośrednich sprawców. - Pracujemy nad tym, aby ustalić miejsce pobytu tych osób - dodała.
Atak w Nowej Hucie. 36-latek zmarł w karetce
Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z czwartku na piątek na osiedlu Willowym w Nowej Hucie w Krakowie.
36-latek został zaatakowany przez grupę pięciu osób. Gdy upadł na chodnik, napastnicy zaczęli go bić i kopać. Mieli również przy sobie ostre narzędzia. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe wezwane przez świadka, jednak mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł w karetce.
Pogrzeb 36-latka odbył się we wtorek. Mężczyzna był związany z kibicami Hutnika Kraków. Za atak na niego mają odpowiadać osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców identyfikujących się z Wisłą Kraków.
Reakcja Wisły Kraków na brutalne pobicie
Do całej sytuacji odniósł się prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski, który potępił brutalne pobicie w Nowej Hucie i zapowiedział wprowadzenie zakazu wnoszenia na stadion materiałów o charakterze chuligańskim.
"Od najbliższej kolejki przy R22 wszelkie transparenty i inne elementy z hasłami 'anty', 'PDW' czy 'Młoda/Stara/Podstarzała/W średnim wieku Ferajna' - w tym również tego typu koszulki i inne - nie będą dopuszczone na żadną z trybun, a te wniesione zostaną usunięte ze stadionu natychmiast wraz z ich właścicielami" - napisał na platformie X.