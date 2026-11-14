Ilona pochodziła z wielodzietnej rodziny, w której wychowywała się u boku pięciu starszych braci. Wszyscy dorastali w Dobrzyniu nad Wisłą - niewielkim, liczącym niespełna dwa tysiące mieszkańców miasteczku w województwie kujawsko-pomorskim.

Dziewczyna żyła w przekonaniu, że wyłącznie ciężka praca oraz edukacja mogą zapewnić jej prawdziwą niezależność. Rodzice często powtarzali, że bez solidnego wykształcenia trudno będzie jej odnaleźć się w "wielkim świecie".

Choć z natury była introwertyczką i przez bliskich bywała postrzegana jako osoba skryta, łączyły ją z rodziną bardzo silne więzi.

Latem 2002 r., mając 27 lat, podjęła decyzję o opuszczeniu rodzinnych stron i wyjeździe do Warszawy. Zainspirowana sukcesami braci, którzy już wcześniej ułożyli sobie tam życie, spakowała walizki i wyruszyła do stolicy.

Dzięki pomocy jednego z nich, prowadzącego własną firmę budowlaną, szybko znalazła lokum w wynajmowanym domku na warszawskich Bielanach.

Nowy początek

Po przeprowadzce Ilona zaczęła szukać pracy. W trakcie jednej z rozmów rekrutacyjnych poznała Jarosława. Młodzi przypadli sobie do gustu i zaczęli się ze sobą spotykać.

Zazwyczaj w weekendy, rzadziej w tygodniu, widywali się w parkach czy kawiarniach. O związku wiedziały jedynie przyjaciółka Ilony z cukierni oraz jej mama, pani Anna.

Matka dziewczyny od początku była sceptycznie nastawiona do nowego partnera córki. Jarosław, choć sprawiał wrażenie miłego człowieka, nie spełniał jej wygórowanych oczekiwań.

Kobieta uważała, że jej piękna córka zasługuje na kogoś znacznie bardziej atrakcyjnego i perspektywicznego. Nie ukrywała niechęci, otwarcie krytykując jego wygląd oraz pochodzenie.

Mimo sceptycyzmu mamy, Ilona traktowała mężczyznę poważnie i mimo wielu innych adoratorów to właśnie z Jarosławem wiązała swoją przyszłość.

Tajemniczy adorator

W listopadzie 2002 r. Ilona zaczęła pracę w niewielkiej cukierni przy ulicy Rudnickiego.

Choć szybko zyskała sympatię klientów i uznanie właścicieli, w wielkim mieście wciąż czuła się nieco samotna. W pracy miała tylko jedną znajomą. Ilona wspominała jej jedynie o tajemniczym chłopaku, nigdy go jednak nie przedstawiła.

Ilona dzieliła czas między wynajmowanym domem, pracą, spotkaniami z Jarosławem i wizytami w rodzinnym domu, który odwiedzała dwa lub trzy razy w miesiącu.

Pewnego dnia w cukierni zjawił się tajemniczy mężczyzna, który przedstawił się jako Artur i twierdził, że jest przedsiębiorcą. Choć Ilona nie okazywała mu żadnego zainteresowania, mężczyzna zaczął ją regularnie nachodzić i nagabywać.

Komplementował jej urodę, włosy, a nawet dłonie, a gdy starała się go unikać, żądał od reszty personelu, by to właśnie ona go obsługiwała.

Mężczyzna zaproponował Ilonie lukratywną posadę swojej osobistej sekretarki, kusząc wysokimi zarobkami i szybkim awansem. Zaskoczona kobieta stanowczo odrzuciła ofertę, ale mężczyzna nie zamierzał odpuszczać. Jego uporczywe zaloty i natarczywe telefony budziły w niej coraz większy dyskomfort.

Tragedia pod domem

Zimą 2002 r. Ilona zerwała z Jarosławem. Dziewczyna nigdy nie zdradziła nikomu powodów tej decyzji. Mężczyzna nie zamierzał jednak odpuszczać i nieustannie zapewniał, że ją kocha i nie potrafi bez niej żyć.

Wiosną 2003 r. znów byli parą, ale w zachowaniu Ilony zaszła zmiana. Zaczęła unikać kontaktu z matką i rodzeństwem, wydawała się czymś przygnębiona, a wręcz wystraszona.

Zdarzało się, że godzinami siedziała w swoim pokoju po ciemku. Pewnego razu przyznała bratu, że odczuwa silny niepokój i wspomniała, iż w ich domu pojawili się mężczyźni, którzy o niego wypytywali.

W piątek, 11 kwietnia 2003 r., około godz. 16 Ilona rozmawiała przez telefon z Jarosławem i omówili szczegóły weekendowego spotkania. Po zakończeniu zmiany w cukierni o godz. 20 kobieta szybko wróciła do domu, by przygotować się do wyjścia.

Założyła szarą spódnicę, różową bluzkę, czarną skórzaną kurtkę oraz czarne kozaki na szpilkach. W dłoni trzymała czerwoną parasolkę i ciemnowiśniową torebkę z najpotrzebniejszymi drobiazgami.

Około godz. 23 do wynajmowanego domu wrócił jej brat w towarzystwie kolegi. Ilony jeszcze nie było. Zaniepokojony mężczyzna bezskutecznie próbował dodzwonić się do siostry, a około północy wraz ze znajomym położył się spać. Obudziły ich dopiero policyjne syreny.

W sobotę o godz. 5:40 przypadkowy przechodzień natknął się na ciało Ilony, leżące na betonowym chodniku zaledwie kilka metrów od domu. Przesłuchiwani brat ofiary i jego kolega zgodnie zeznali, że w nocy nie słyszeli żadnych odgłosów walki.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli oględziny. Technicy kryminalistyki szczegółowo przeszukali każdy centymetr terenu, zabezpieczając ślady, a w poszukiwaniach wykorzystano także psa tropiącego. Obok ciała leżał guzik, który nie pasował do ubrań kobiety.

Na czerwonej parasolce technicy odkryli odciski linii papilarnych, które mogły należeć do sprawcy, jednak mimo przekazania materiału do bazy Interpolu, nigdy nie udało się ustalić ich właściciela.

Obrażenia na ciele dziewczyny wskazywały, że desperacko się broniła. Sekcja zwłok wykluczyła gwałt, a ponieważ z miejsca zbrodni nic nie zginęło, odrzucono również motyw rabunkowy.

Bez wyjaśnienia

W toku śledztwa na jaw wyszedł zaskakujący fakt. Zaledwie kilka tygodni przed śmiercią Ilona wykupiła polisę na życie opiewającą na kwotę pół miliona złotych, która miała zostać wypłacona w razie nieszczęśliwego wypadku. Jako osobę uposażoną wskazała Jarosława, swojego partnera.

Podczas przesłuchań na policji i w prokuraturze Jarosław tłumaczył, że decyzja o ubezpieczeniu wynikała z ich wspólnego, niebezpiecznego hobby, jakim była jazda na motocyklu.

Ostatecznie śledczy nie znaleźli dowodów pozwalających na postawienie mu zarzutów, tym bardziej że przedsiębiorca dysponował wiarygodnym alibi.

Równolegle funkcjonariusze prowadzili intensywne poszukiwania tajemniczego Artura, jednak jego tożsamość pozostała zagadką.

Z biegiem czasu śledczy zamknęli sprawę zabójstwa Ilony, a pytanie, kto zabił młodą dziewczynę, pozostaje otwarte.

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