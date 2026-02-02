Policja szuka zaginionego 14-latka. Jest apel o pomoc
Małopolska policja szuka 14-letniego Szymona Bogacza. Chłopak w niedzielę wieczorem oddalił się od domu w Wielkich Drogach i od tej pory nie ma z nim kontaktu. Służby opublikowały rysopis nastolatka. Każdy, kto ma informację o zaginionym, proszony jest o pilny kontakt z funkcjonariuszami.
W skrócie
- Policja w Małopolsce prowadzi poszukiwania 14-letniego Szymona Bogacza, który oddalił się z domu w Wielkich Drogach i nie nawiązał kontaktu z rodziną.
- Funkcjonariusze opublikowali rysopis nastolatka i apelują o przekazywanie wszelkich informacji na temat jego miejsca pobytu.
- Poszukiwania utrudniają trudne warunki pogodowe i silny mróz, co zwiększa ryzyko hipotermii u zaginionego.
Komunikat opublikowano w niedzielę przed północą na profilu Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.
Tego dnia, jak przekazali funkcjonariusze, około godz. 17 nastolatek oddalił się z miejscowości Wielkie Drogi (gm. Skawina, pow. krakowski).
Poszukiwany 14-letni Szymon Bogacz. Rysopis zaginionego
Regionalny dziennik KR24 podał, że 14-letni Szymon Bogacz nie wrócił na kolację z rodziną. Nie odbiera telefonu. Bliscy od ponad doby nie mają z nim żadnego kontaktu.
Poszukiwany 14-latek jest szczupły, wysoki. Ma ciemne włosy. Na dwór wyszedł ubrany w kurtkę, czarną bluzę i dresowe ciemne spodnie.
"Wszelkie informacje o zaginionym prosimy kierować do Komisariatu Policji w Skawinie 47 83 22 111 lub na numer alarmowy 112" - zaapelowali funkcjonariusze.
Panują trudne warunki pogodowe, trwają poszukiwania
Poszukiwaniami - jak informował KR24 - kieruje komisariat policji w Skawinie. Służby zapewniają, że wszelkie sygnały dotyczące sprawy są sprawdzane, a w terenie działają dodatkowe patrole.
Warunki pogodowe nie sprzyjają poszukiwaniom. Jest mróz, w tak niskich temperaturach ciało szybko się wychładza. Jeśli nastolatek ostatnie godziny spędził na zewnątrz, wzrasta u niego ryzyko hipotermii.
Przypomnijmy, że noc z niedzieli na poniedziałek była wyjątkowo niebezpieczna. Nad ranem w Suwałkach termometry pokazały -28 stopni C. W całym panują kilkunastostopniowe mrozy.