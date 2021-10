Funkcjonariusze wskazują, że Zakopane to "moc atrakcji, unikatowy klimat, wspaniałe wydarzenia kulturalne, piękne widoki, ale w niektórych rejonach miasta można natknąć się na osoby urządzające grę w tzw. trzy kubki".

Gra w trzy kubki polega na tym, że prowadzący grę zmienia błyskawicznie ustawienie kubków, a gracz ma za zadnie wskazać ten, który skrywa zwycięską monetę bądź kulkę. Oczywiście gracz, aby wziąć udział w zabawie, musiał wcześniej za grę zapłacić. Najczęściej oszust współpracuje ze wspólnikami: pozoruje grę, a przypadkowa osoba wierzy, że prowadzący jest ogrywany. Kiedy poczuje się zachęcona, aby dołączyć do zabawy, początkowo wygrywa. Jednak tylko do momentu, kiedy zaczyna obstawiać większe kwoty.



- Pod żadnym pozorem nie pozwól się sprowokować do wzięcia udziału w grze! Nie masz szans na wygraną! Przystępując do gry, stracisz pieniądze! Osoby wygrywające, ostentacyjnie cieszące się z wygranej współpracują z urządzającymi ten proceder po to aby zachęcić potencjalnych graczy - podkreśla policja.

Oszustwo na "trzy kubki" podlega kodeksowi wykroczeń. Sprawca podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

