Policja dementuje informacje o zabójstwie w Nowym Sączu. Jest zatrzymany

Karol Płatek

Karol Płatek

- 31-letni mężczyzna, który został zraniony podczas środowego zdarzenia na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu, żyje - przekazała Interii policja. Funkcjonariusze zdementowali medialne doniesienia o śmiertelnym ugodzeniu nożem. W sprawie zatrzymano 40-letniego mieszkańca miasta.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Radiowóz policyjny marki Mercedes z niebieskimi światłami sygnalizacyjnymi i metalową osłoną na przedniej szybie
Radiowóz Komendy PolicjiMarysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Policja poinformowała, że 31-letni mężczyzna zraniony na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu żyje, a wcześniej pojawiły się błędne doniesienia o jego śmierci.
  • Do zdarzenia doszło 5 sierpnia około godziny 20, a w związku ze sprawą zatrzymano 40-letniego mieszkańca Nowego Sącza.
  • Okoliczności oraz przyczyny incydentu są wyjaśniane, wiadomo natomiast, że poszkodowany i zatrzymany mężczyzna się znali.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

- Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, które wydarzyło się wczoraj, 5 sierpnia około godziny 20 na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu, gdzie zraniony prawdopodobnie ostrym przedmiotem został mężczyzna. Ranny 31-latek został przewieziony do szpitala i przekazany pod opiekę lekarzy - powiedziała Interii oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu nadkom. Justyna Basiaga.

Nowy Sącz. Policja dementuje informacje o zabójstwie. Mężczyzna żyje

Jak dodała, w wyniku podjętych działań funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego mieszkańca Nowego Sącza podejrzewanego o atak. 

- Mężczyzna został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Przez wiele godzin na miejscu zdarzenia czynności wykonywali policjanci. Dokładne okoliczności tego zdarzenia są jeszcze ustalane. Możemy potwierdzić, że mężczyźni się znali, ale przyczyny i okoliczności tego zdarzenia są obecnie wyjaśniane - przekazała rzeczniczka.

Zobacz również:

31-latek zatrzymany. Zaatakował, gdy usłyszał obcy akcent
Pomorskie

Usłyszał obcy akcent i zaatakował. Jest decyzja ws. 31-latka z Rumi

Karol Płatek
Karol Płatek

Nowy Sącz. Wcześniejsze informacje okazały się nieprawdziwe

Jeszcze rano część mediów informowała o śmiertelnym ugodzeniu nożem 34-letniego mężczyzny oraz prowadzonej obławie za sprawcą. Policja zdementowała jednak te doniesienia.

Jak przekazała Interii nadkom. Justyna Basiaga, poszkodowany żyje i przebywa pod opieką lekarzy.

- Dementujemy informacje o morderstwie. Mężczyzna żyje - dodała nadkomisarz.

Zobacz również:

Miejsce wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka
Polska

Kierowca, który potrącił Litewkę, zabrał głos. "Chyba stuknąłem faceta"

Marta Stępień
Marta Stępień


Giertych sprawcą wycieku z przesłuchania Kaczyńskiego? Żurek: Dobrze byłoby, aby prokurator powściągnął się w takich wypowiedziachPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze