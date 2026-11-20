W skrócie Według "Rzeczpospolitej" prokuratura zamierza przesłuchać psychologa oraz lekarzy, którzy wystawili pozytywną opinię niezbędną do uzyskania przez sprawcę pozwolenia na broń sportową.

Śledczy przygotowują wnioski do sądu i prokuratury o zwolnienie specjalistów z tajemnicy zawodowej oraz lekarskiej, co umożliwi ich przesłuchanie w tej sprawie.

W wyniku zamachu z 7 listopada w Krakowie zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji.

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W ramach pozwolenia na broń do celów sportowych 24-letni sprawca zamachu w Krakowie mógł zakupić maksymalnie 10 sztuk broni palnej.

Przed uzyskaniem pozwolenia mężczyzna przeszedł standardową procedurę, obejmującą m.in. obowiązkowe badania - informuje "Rzeczpospolita".

Sprawca zamachu z pozwoleniem na broń. Ruch prokuratury

Z ustaleń gazety wynika, że prokuratura przygotowuje wnioski o przesłuchanie wszystkich członków zespołu, który wydał opinię.

- W kwestii przesłuchania psychologa musi być wydane postanowienie prokuratora o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej, a w przypadku przesłuchania lekarzy musi być wydane postanowienie sądu o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej. Pracujemy nad przygotowaniem takiego wniosku do sądu - powiedział prok. Eryk Stasielak, naczelnik Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Według "Rz", zgodnie z decyzją prokuratora, sprawą pozwolenia na broń ma zająć się również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Mniej restrykcyjne przepisy w przypadku broni sportowej

Jak informowała wcześniej Interia, mężczyzna miał pozwolenie na broń do celów sportowych, na 10 sztuk broni palnej.

Pozwolenie posiadał od stycznia, a pierwszy egzemplarz broni nabył 6 marca.

W jego samochodzie, którym poruszał się podczas zamachu w Krakowie, znaleziono łącznie cztery sztuki broni, w tym dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety. Ponadto 24-latek przywiózł do Krakowa kilkaset sztuk amunicji - ustalili śledczy.

Strzelanina w Krakowie, zginęło sześć osób

Do zamachu w Krakowie doszło 7 listopada. 24-letni sprawca wjechał autem na Rynek Główny i zaczął strzelać z broni półautomatycznej do przypadkowych ludzi.

Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Jeszcze tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego rodziców i siostry. 9 listopada napastnik zmarł w krakowskim szpitalu.



