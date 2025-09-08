W poniedziałek w południowej i centralnej części Polski obowiązują ostrzeżenia I, II i III stopnia przed burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na tych obszarach burze z silnymi opadami deszczu do 70 mm, lokalnie też gradu oraz porywy wiatru do 65 km/h.

Burze i grad nad Polską. "Żołnierze WOT w gotowości do działania"

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiadomił, że wszystkie brygady obrony terytorialnej otrzymały polecenia wezwania do natychmiastowego stawiennictwa.

"W związku z przewidywanymi silnymi opadami deszczu i możliwym załamaniem pogody w Polsce, szczególnie w województwie małopolskim, żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej pozostaną w skróconym czasie gotowości do działania. Podobnie jest w 10 innych województwach. Żołnierze są przygotowani do wsparcia samorządów lokalnych w zwalczaniu skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych" - ogłosił wicepremier.

W Małopolsce żołnierze są zobowiązani do stawienia się w jednostkach w ciągu sześciu godzin, w pozostałych regionach - w ciągu 12 godzin.

Kraków: Zalane ulice i tunele. Poważne utrudnienia

Z południa Polski docierają pierwsze informacje o nawałnicach. W Krakowie z powodu intensywnych opadów deszczu zalane są tunele piesze na przystanku kolejowym Kraków-Bronowice.

W stolicy Małopolski zalane są także ulice, w tym ul. Armii Krajowej pod wiaduktem kolejowym oraz torowiska tramwajowe. W mieście występują poważne utrudnienia.

Sieć Obserwatorów Burz w mediach społecznościowych informuje o gradobiciach w województwie opolskim, małopolskim i śląskim.

Sieć Obserwatorów Burz informuje o zalanych ulicach i podtopieniach.

Szczególnie poważna sytuacja jest w powiecie nowosądeckim.

W powiecie nowosądeckim po nawałnicy interweniowali strażacy - poinformował portal Remiza.pl.

Jak wynika ze zdjęć i nagrań, gradziny mają niekiedy wielkość piłek golfowych czy pięciozłotówek.

Ostrzeżenia IMGW, alert RCB. Najwyższy stopień w powiecie nowosądeckim

Ostrzeżenia IMGW dotyczą województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Alertami trzeciego stopnia przed burzami objęto powiat nowosądecki w województwie małopolskim.

Instytut przewiduje, że niebezpieczne zjawiska potrwają do godz. 23.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy części województw małopolskiego, opolskiego i śląskiego. W komunikacie poinformowano, że prognozowane są intensywne opady deszczu i burze, możliwe są podtopienia. RCB zaapelowało, by nie zbliżać się do wezbranych rzek i słuchali poleceń służb.

Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka podała w mediach społecznościowych, że do godz. 20 strażacy w całym kraju odebrali 388 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem i ulewami. Najwięcej z nich było w Małopolsce (236), na Śląsku (79) i na Mazowszu (13).

