Wiatr halny powalił wiele drzew i zablokował drogę prowadzącą do Morskiego Oka. Traktem nie da się przejść. Jak poinformowała Paulina Kołodziejska z Tatrzańskiego Parku Narodowego, TPN wstrzymał sprzedaż biletów, a turyści proszeni są o rezygnację z planów wycieczkowych.

Zdjęcie Tatrzański Park Narodowy informuje, że droga do Morskiego Oka jest niedrożna /Grzegorz Bryniarski /materiały prasowe

- Droga do Morskiego Oka jest niedrożna, leżą na niej drzewa powalone wichurą - wstrzymaliśmy sprzedaż biletów, nie kursują też wozy konne. Nadal intensywnie wieje, jest bardzo niebezpiecznie. Prosimy turystów o zrezygnowanie z planów górskich w obecnej sytuacji - powiedziała Kołodziejska i dodała, że służby parku pracują nad usunięciem powalonych drzew z drogi do Morskiego Oka, ale silny wiatr się utrzymuje i przewraca kolejne drzewa.

Halny osiąga na Kasprowym Wierchu prędkość w porywach do 140 km na godzinę, ale według prognoz może jeszcze przybrać na sile. W Zakopanem porywy wiatru przekraczają 70 km/h.

20 interwencji straży pożarnej

W związku z żywiołem od rana do godzin popołudniowych strażacy z Zakopanego byli wzywani 20 razy. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Kościelisku na osiedlu Szeligówka, gdzie pod naporem wiatru z domu została zerwana część pokrycia dachowego. W Zakopanem drzewa spadły na dwa samochody.

Według prognoz halny osłabnie w środę, a w czwartek zacznie padać śnieg.

