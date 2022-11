W szkolnym autobusie znajdowało się 58 dzieci wraz z opiekunami.

Niewielkie obrażenia pięciorga dzieci

- Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał w tym zdarzeniu, uczestnicy uskarżają się na ból głowy. Było to zderzenie boczne, ale dokładny przebieg i okoliczności są ustalane - powiedziała Aneta Izworska z nowosądeckiej policji.

Zgodnie z informacjami rzecznika małopolskiej PSP Huberta Ciepłego, pięcioro dzieci jest w szpitalu na badaniach.

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 969

Na obwodnicy Podegrodzia - drodze wojewódzkiej nr 969 - ruch odbywa się wahadłowo.

"Gazeta Krakowska" podaje, że do poszkodowanych wezwano śmigłowiec LPR, ale wrócił on ostatecznie do bazy.

