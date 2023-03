Pod Tarnowem podpalono konwój humanitarny dla Ukrainy. Spłonęła karetka

Artur Pokorski

Jedna karetka spłonęła doszczętnie, druga została uszkodzona, podobnie jak dwa pojazdy osobowe - to bilans pożaru konwoju humanitarnego, do którego doszło w piątek wieczorem w Radłowie. Pojazdy miały trafić do szpitali przyfrontowych w Ukrainie. - Jedna osoba w tej sprawie została zatrzymana - powiedział Interia.pl asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Mimo tak poważnych problemów, reszta samochodów, które nie zostały uszkodzone ruszyła za wschodnią granicę.

Zdjęcie Karetka z konwoju humanitarnego, który jechał do Ukrainy, spłonęła w Radłowie pod Tarnowem / KM PSP Tarnów / materiał zewnętrzny