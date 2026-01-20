W skrócie Pociąg Polregio wykoleił się na trasie Miechów – Słomniki w Małopolsce, na pokładzie było 20 osób, nikt nie ucierpiał.

Pociągi PKP Intercity skierowano na trasy objazdowe, a Polregio wprowadziło zastępczą komunikację autobusową.

Policja podała, że przyczyną wykolejenia był naturalny wyłup szyny spowodowany niską temperaturą.

Do zdarzenia doszło około godz. 21.00 we wtorek na odcinku Miechów - Słomniki w województwie małopolskim. To fragment szlaku kolejowego prowadzącego z Krakowa w stronę Centralnej Magistrali Kolejowej i dalej w kierunku Warszawy, ale też do Kielc.

Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych potwierdził informację o wykolejeniu się składu Polregio. Było to połączenie regionalne nr 23321 relacji Kielce Główne - Kraków Główny. - W składzie pociągu było 20 osób. Nikomu nic się nie stało. Zostały wprowadzone zmiany w komunikacji - dodał przedstawiciel zarządcy infrastruktury.

Wykolejenie pociągu w Małopolsce. "Skupiamy się na bezpieczeństwie pasażerów"

Pociągi dalekobieżne PKP Intercity skierowano na trasy objazdowe, a Polregio wprowadzają zastępczą komunikację autobusową na zablokowanym po wykolejeniu odcinku. Jak nadmienił Karol Jakubowski, na razie jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić o przyczynach zdarzenia.

- Skupiamy się na działaniach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pasażerów - powiedział Interii przedstawiciel PKP PLK.

Na Portalu Pasażera czytamy o "wypadku powodującym przerwę w ruchu pociągów" w miejscowości Smroków. "Wstrzymany ruch pociągów. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Pociągi przewoźnika PKP Intercity kierowane drogą okrężną. Przepraszamy za utrudnienia" - brzmi tamtejszy komunikat.

Pociąg Polregio "spadł z szyn i się przechylił". Strażacy na miejscu

Po publikacji tego artykułu oświadczenie w sprawie wykolejenia pociągu wydał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. "Powiadomione zostały odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia" - zapewnił szef resortu.

Jak powiedział PAP rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły, "pociąg spadł z szyn i przechylił się". Uzupełnił, iż wszyscy pasażerowie - ze względu na niską temperaturę - pozostają wewnątrz pociągu. Na miejscu jest osiem zastępów straży pożarnej.

W środę nad ranem komunikat w sprawie przyczyny wypadku podała policja. "Komisja kolejowa wykonująca czynności na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Nastąpiło naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury" - czytamy we wpisie na platformie X.

"Na miejsce ściągany jest sprzęt naprawczy PKP, który będzie przywracał funkcjonalność torów" - podkreślono.

