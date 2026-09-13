W skrócie W kąpielisku Zakrzówek w Krakowie znaleziono w wodzie ciało mężczyzny, o czym służby zostały powiadomione przez płetwonurka.

Ciało zostało wydobyte przez strażaków, przetransportowane na brzeg i przekazane policji, która obecnie ustala tożsamość zmarłego oraz okoliczności zdarzenia.

Zakrzówek jest popularnym kąpieliskiem, które ma wyznaczone i strzeżone niecki basenowe, poza którymi kąpiel jest zabroniona.

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Informację o niedzielnej akcji straży pożarnej na Zakrzówku przekazano na oficjalnym profilu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Krakowie. "Strażacy otrzymali zgłoszenie o obiekcie znajdującym się pod powierzchnią wody, przypominającym ciało człowieka" - przekazano.

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"Po przybyciu na miejsce strażacy nurkowie, na podstawie wskazanych informacji, dotarli łodzią ratowniczą w rejon prowadzonych poszukiwań. Nurek z łodzi podjął działania pod wodą. Po około 20 minutach odnaleziono ciało" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniono w dalszej części wpisu, strażacy, korzystając z noszy podbierakowych, przetransportowali ciało na brzeg i przekazali funkcjonariuszom policji.

Kraków. Akcja straży na Zakrzówku. Tragiczne odkrycie

Informację o akcji służb dziennikarze Polskiego Radia 24 potwierdzili w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Funkcjonariusze poinformowali, że odnalezione ciało należało do mężczyzny.

W trakcie nurkowania zauważył je jeden z płetwonurków pływających w wodzie. Natychmiast wezwał on na miejsce odpowiednie służby. Tożsamość mężczyzny nie została na razie ustalona. Funkcjonariusze policji prowadzą obecnie działania zmierzające do jego identyfikacji oraz ustalenia okoliczności śmierci.

Malownicze kąpielisko na Zakrzówku, w zalanym wodą dawnym kamieniołomie, to obecnie jedna z największych atrakcji stolicy Małopolski. Akwen cieszy się popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów - latem ustawiają się do niego długie kolejki.

Choć w wyznaczonych porach kąpielisko jest strzeżone, kąpać się wolno wyłącznie w wyznaczonych nieckach basenowych i tylko w godzinach jego oficjalnego działania. Poza nimi obowiązuje zakaz kąpieli. Woda na Zakrzówku jest bardzo głęboka (miejscami sięga nawet 30 metrów), a dno nie zostało nigdy w pełni oczyszczone z pozostałości dawnego wydobycia.



