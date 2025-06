Pilny apel Małopolskiej Policji. Chodzi o poszukiwania sprawcy zbrodni

"Prosimy stosowanie się do poleceń służb i nieutrudnianie im pracy " - polecili mundurowi.

57-letni Tadeusz Duda 27 czerwca w piątek ok. 10:30 strzelił do teściowej w jednym z domów w miejscowości Stara Wieś. Następnie w oddalonym o pół kilometra domu córki zastrzelił 26-latkę oraz jej 31-letniego męża. W chwili ataku w domu było również ich roczne dziecko - nic mu się nie stało. Teściowa trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację ratującą życie.